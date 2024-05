Viola come il mare 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Alla seconda settimana di programmazione, la seconda stagione di "Viola come il mare" cambia già giorno di programmazione e, dal precedentemente annunciato venerdì, va in onda oggi, giovedì 9 maggio 2024, dalle 21.25, sempre su Canale 5, . Liberamente ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, e ambientata a Palermo, la serie vede i due protagonisti, interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman, impegnati in una nuova intricata indagine. Al contempo, viene a crearsi una sorta di triangolo amoroso quando la protagonista inizia a trascorrere sempre più tempo con il nuovo PM.

Viola come il mare 2, anticipazioni della seconda puntata

Nella nuova puntata, Viola (interpretata da Francesca Chillemi) si trova a trascorrere sempre più tempo con il nuovo PM Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni). I due costruiscono un bel legame, godendosi la quotidianità tra uno scherzo e una nuotata. Ma se Francesco Demir (Can Yaman) sembra apparentemente indifferente, la sua gelosia e il suo fastidio per la crescente vicinanza tra Viola e Matteo risultano essere in costante crescita.

In tutto ciò, un nuovo caso porta Viola ad essere commossa dalla dedizione del compagno di una giudice in pensione affetta da demenza senile. L'uomo, profondamente innamorato, si dedica completamente al benessere della sua amata, nonostante lei non lo riconosca più. Questa situazione toccante fa riflettere Viola sull'essenza dell'amore e della fedeltà.

Un nuovo complicato caso bussa intanto alla porta: una dottoressa finisce in coma a seguito di un'aggressione e, nelle indagini, Viola e Francesco cominciano a sospettare dei suoi colleghi. Scavando più a fondo, i protagonisti scoprono un inaspettato legame con la redazione di Sicilia Web News, rivelando in tal modo inaspettati segreti destinati a venire a galla. Turi (Giovanni Nasta), intanto, viene cacciato di casa dalla moglie ed è adesso impegnato a cercare un nuovo rifugio.

Dove vederlo in tv e in streaming (9 maggio 2024)

La seconda puntata della seconda stagione di "Viola come il mare" in onda giovedì 9 maggio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

