Viola come il mare 2 - Il cast completo: attori e personaggi

Ha inizio venerdì 3 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di "Viola come il mare", serie televisiva ambientata a Palermo e interpretata da un cast che vede in prima fila Francesca Chillemi e Can Yaman. Tra diverse conferme, nel cast troviamo anche una manciata di significative novità. Andiamo alla scoperta dei personaggi (e dei relativi interpreti) della serie.

Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi)

È una giovane giornalista di Sicilia WebNews, impegnata nella ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Oltre al suo ruolo nel campo del giornalismo, ha il compito di gestire un potere straordinario: la sinestesia, che le consente di percepire non solo le emozioni degli altri, ma anche di associare colori specifici a ogni stato emotivo. Francesca Chillemi, è nata il 25 luglio 1985 a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Dopo aver vinto il concorso di Miss Italia nel 2003, ha iniziato la sua carriera come modella e attrice. Nel corso degli anni, ha recitato in numerose serie televisive e film italiani, tra cui "Carabinieri", "Squadra antimafia - Palermo oggi", e "L'isola di Pietro". Ha anche condotto eventi televisivi, inclusa la finale della settantaquattresima edizione di Miss Italia nel 2013. Ha interpretato una varietà di ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione del pubblico italiano. Nel 2022, ha ottenuto un ruolo importante nella serie "Viola come il mare", interpretando il personaggio della giornalista Viola Vitale. La sua versatilità e talento continuano a essere evidenti nella sua carriera artistica. Dal 2011 interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi in "Che Dio ci aiuti", tra le fiction italiane più amate: a partire dalla settima stagione, con l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci, diventa la protagonista assoluta della serie.



Francesco Demir (interpretato da Can Yaman)

Ispettore capo di polizia, collabora frequentemente con Viola, ma curiosamente è l'unico di cui la ragazza non riesce a percepire i colori. Con una madre italiana e un padre turco, Francesco mostra un talento naturale per le indagini, anche se spesso dimostra di non essere molto incline a seguire le regole, il che lo porta frequentemente in situazioni problematiche. Oltre al suo lavoro, ha un grande interesse per l'universo femminile, ma non è un sostenitore delle relazioni stabili e del matrimonio, un atteggiamento che contrasta fortemente con i sogni romantici di Viola. L'attore e modello turco Can Yaman è u nato a Istanbul l'8 novembre 1989. Ha frequentato il liceo italiano di Istanbul e si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Yeditepe nel 2012; e dopo sei mesi ha deciso di perseguire la sua passione per la recitazione. La sua carriera da attore è decollata nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan nella serie televisiva "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore". La sua fama è ulteriormente cresciuta quando ha interpretato il ruolo del fotografo Can Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno", tra il 2018 e il 2019. Oltre alla recitazione, Can Yaman ha lavorato come modello e ha partecipato a varie campagne pubblicitarie. Nel 2021 ha firmato per il reboot della serie cult "Sandokan".



Leonardo Piazza (interpretato da Ninni Bruschetta)

Si tratta del nuovo editore di Sicilia WebNews, un uomo costretto su una sedia a rotelle. Con il suo arrivo, il giornalesubisce una serie di trasformazioni, dato che intende mantenere soltanto i giornalisti che considera degni di fiducia e capaci di adattarsi ai nuovi obiettivi e standard editoriali. Antonino Bruschetta, noto come Ninni, è nato a Messina il 6 gennaio 1962. Nel mondo del teatro, ha fondato la compagnia Nutrimenti Terrestri nel 1983, dedicandosi a tematiche sociali. Tra le sue regie teatrali più rilevanti, si segnalano "I carabinieri" di Beniamino Joppolo (1993) e "Giulio Cesare" di William Shakespeare (1998). Nella stagione 2023/24 ha recitato in "1984", tratto da George Orwell. Nel cinema, ha recitato in tantissimi film, come "La vita che vorrei", "Il giudice ragazzino", "L'uomo in più", e "Mio fratello è figlio unico". In televisione, ha partecipato a lavori come "Paolo Borsellino", "Il generale Dalla Chiesa", "Aldo Moro - Il presidente", "Boris", e "Squadra antimafia - Palermo oggi".



Matteo Ferrara (interpretato da Giovanni Scifoni)

Nuovo PM presso la procura di Palermo, assume il ruolo precedentemente ricoperto da Santo Buscemi. È un personaggio caratterizzato da lucidità e disciplina, dotato di un fascino intrinseco dato dalla sua compostezza e dalla determinazione che traspare sempre dalle sue azioni. Giovanni Scifoni, nato a Roma il 23 maggio 1976, si è diplomato presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. La sua carriera teatrale è stata arricchita dalla collaborazione con rinomati artisti della scena nazionale, tra cui Paolo Poli, Roberto Guicciardini, Giancarlo Sepe e molti altri. Nel campo cinematografico, ha fatto il suo debutto con il film "La meglio gioventù" diretto da Marco Tullio Giordana. Ha poi interpretato ruoli da protagonista e coprotagonista in numerosi film TV e fiction di successo, tra cui "Mio figlio", "Il Commissario Vivaldi", "Un passo dal cielo", "Squadra antimafia", "Una pallottola nel cuore", "Doc – nelle tue mani", e "Il giro del mondo in 80 giorni" per la BBC.



Turi D'Agata (interpretato da Giovanni Nasta)

Confermato nel ruolo di collega di Francesco Demir, nell'ambito della polizia. Talvolta non afferra il sarcasmo, spesso prendendo le cose in modo letterale. Oltre al suo impegno sul lavoro, dedica molto tempo alla sua famiglia e alle sue figlie gemelle, cercando di conciliare al meglio i suoi doveri di poliziotto con quelli di genitore premuroso. Nato a Roma nel 1999, Giovanni Nasta ha iniziato il suo percorso artistico frequentando la scuola di recitazione Omnes Artes e formandosi poi nella compagnia teatrale Piccoli per Caso e nel Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno. Le sue prime esperienze sul set risalgono al 2011, calcando poi le scene teatrali. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 2020 con il film "Ritorno al crimine", diretto da Massimiliano Bruno. Nello stesso anno, ha fatto il suo debutto in televisione con le serie tv "Speravo De Morì Prima", "Buongiorno Mamma!" e "Che Dio ci aiuti".



Tamara Graziosi (interpretata da Chiara Tron)

Videomaker di Sicilia WebNews e dunque collega di Viola. Tra tutte le persone presenti nella vita di della, è una delle poche amiche con cui condivide una connessione speciale. È stata anche la prima persona a cui Viola ha confidato di essere malata: oltre al rapporto professionale, condivide con la protagonista un legame di fiducia e sostegno reciproco, essenziale in un ambiente lavorativo spesso frenetico e competitivo. Nata a Roma nel 1993, Chiara Tron si è laureata presso l'Università degli Studi Roma Tre e ha, poi, conseguito il diploma presso la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté nel 2019. Dal 2015 ha preso parte a serie tv serie tv e film come "Io e Angela, "L'ultimo Paradiso" e "La scuola cattolica".



Raffaele Noto (interpretato da Lorenzo Scalzo)

Raffaele è il nuovo redattore sportivo di Sicilia WebNews. Nato a Catania ma cresciuto a Catanzaro, Lorenzo Scalzo si è poi trasferito a Roma per frequentare l’Accademia Teatrale. Dopo alcune esperienze sul palcoscenico, ha debuttato al cinema nel 2022 con la produzione italo-ucraina "Koza Nostra".



Vita Stabili (interpretata da Alice Arcuri)

Vita è la nuova direttrice di Sicilia WebNews. Alice Arcuri è nata a Genova nel 1984 da genitori entrambi medici. Fin da giovane si è appassionata allo sport e alla scherma, ma ha dovuto abbandonare la sua passione a causa di problemi di salute. Ha quindi deciso di intraprendere la carriera artistica, frequentando la scuola del Teatro Stabile. Dopo aver recitato in alcuni spettacoli teatrali, è apparsa nell'undicesima stagione di "Don Matteo" e ha recitato nella serie "Petra", con Paola Cortellesi. Successivamente è apparsa in "Doc", seconda stagione ed è Carolina Vernoni nella serie di Rai 1 "Il clandestino".



Maryam Nazari (interpretata da Virginia Diop)

Di origini islamiche, è la nuova redattrice politica di Sicilia WebNews. Giovane attrice cresciuta a Roma con la madre e i fratelli, non ha mai avuto legami diretti con il Senegal, il paese d'origine di suo padre. Ha ottenuto un ruolo nel film "Bar Giuseppe" di Giulio Base, al suo primo provino. Successivamente è apparsa nella serie Netflix "Zero" e ha poi recitato in "Headshot" diretto (2021) e in "L'ultima notte di Amore" diretto da Andrea De Stefano (2022). Tra le sue esperienze televisive troviamo anche una partecipazione alla seconda stagione di "Studio Battaglia".



Sonia Tacconi (interpretata da Valeria Milillo)

Madre di Francesco Demir, nella prima puntata della seconda stagione la si vede approdare a Palermo. Proprio quando il protagonista intende chiederle l'identità del suo vero padre, la donna è vittima di un incidente e finisce in coma. Valeria Milillo è nata a Milano il 25 settembre 1966. Ha iniziato la sua carriera nel 1986 con il film "Il commissario Lo Gatto" di Dino Risi. Nel corso degli anni, ha lavorato in numerosi film e serie TV, , tra cui "Distretto di Polizia", "L'onore e il rispetto", "Sangue caldo", "Caterina e le sue figlie", "Il peccato e la vergogna". Un momento significativo della sua carriera è stato il suo lavoro in "Due partite" di Cristina Comencini, sia nella versione teatrale che in quella cinematografica, diretta da Enzo Monteleone. Ha inoltre preso parte a diverse opere teatrali, tra cui "Sinfonia d'autunno" di Ingmar Bergman, diretta da Gabriele Lavia, e "The Pride", diretta da Luca Zingaretti.

