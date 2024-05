Viola come il mare 2: quante puntate sono e quando finisce

A circa un anno e mezzo dalla fine della prima annata, va in onda a partire da oggi, 3 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione della fiction "Viola come il mare". Interpretata ancora una volta dalla coppia formata da Francesca Chillemi e Can Yaman, la serie promette emozioni e nuovi colpi di scena. Scopriamo le date della messa in onda di tutte le nuove puntate.

Quante puntate sono e quando finisce "Viola come il mare 2"

La seconda stagione di "Viola come il mare" è diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, e vede ancora una volta Francesca Chillemi e Can Yaman come protagonisti. Liberamente ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" della scrittrice Simona Tanzini, questa nuova annata è stata distribuita in esclusiva sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity il 24 aprile e il 3 maggio 2024, per poi essere trasmessa su Canale 5 dal 3 maggio dello stesso anno.

La trama riprende da dove l'avevamo lasciata. SIamo a Palermo e ritroviamo una Viola delusa dall'incostanza di Francesco, ma un dubbio aleggia nell'aria: i due protagonisti potrebbero essere fratellastri? Mentre Viola ritrova una redazione in gran parte rinnovata e nuovi misteriosi casi bussano alla porta (dopo lo scandalo legato agli intrighi di Buscemi.), arriva in città la madre di Francesco: la persona giusta, forse, per fare chiarezza sul vero padre di Demir. Ma un incidente complica ulteriormente una situazione già intricata.

Ma da quante puntate è composta la seconda stagione di "Viola come il mare", e quando finisce? Possiamo dirvi che le puntate sono in totale sei, trasmesse da Canale 5 nel corso di altrettante prime serate televisive. Salvo variazioni, il calendario della fiction è così composto:

- Prima Puntata - Primo e secondo episodio: 3 maggio 2024

- Seconda puntata - Terzo e quarto episodio: 10 maggio 2024

- Terza puntata - Quinto e sesto episodio: 17 maggio 2024

- Quarta puntata - Settimo e ottavo episodio: 24 maggio 2024

- Quinta puntata - Nono e decimo episodio: 31 maggio 2024

- Sesta puntata - Undicesimo e dodicesimo episodio: 7 giugno 2024

Stasera e domani in TV