Viola come il mare 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, giovedì 23 maggio 2024, dalle 21.25, su Canale 5, la quarta puntata della seconda stagione di "Viola come il mare". Liberamente ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini la serie interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman mette i protagonisti di fronte a nuovi e misteriosi casi di omicidio. Senza dimenticare vicende personali.

Viola come il mare 2, anticipazioni della quarta puntata

Una veterinaria viene trovata assassinata nella sua clinica, dando il via a un'indagine intricata condotta da Viola Vitale e Francesco Demir. I due investigatori hanno un unico indizio: una giovane donna è stata vista fuggire dal luogo del delitto insieme a un cane. Mentre scavano più a fondo nel caso, scoprono che la verità è molto più complessa e oscura di quanto avessero immaginato.

Intanto, Turi continua a suscitare ilarità imitando i comportamenti distintivi di Demir, spesso con risultati esilaranti che portano un tocco di leggerezza alle intense giornate di lavoro della squadra investigativa.

In redazione, si sviluppa una dinamica interessante tra i giornalisti: Raffaele Noto, il nuovo reporter sportivo, nutre un affetto romantico per Maryam Nazari, che lavora nella sezione politica, ma il suo entusiasmo e il suo romanticismo si scontrano con il cinismo di Tamara, una collega che guarda con scetticismo le sue attenzioni verso Maryam.

Nel frattempo una donna viene ritrovata morta in circostanze violente, suggerendo una colluttazione prima del decesso. Nonostante le apparenze, il principale sospettato potrebbe non avere un vero movente. Oltre a risolvere il caso, Viola e Demir devono affrontare una faccenda personale: si occupano infatti di Joanna, la neonata che Farah ha affidato a Demir prima di sparire misteriosamente. Il protagonista cerca inoltre di ristabilire un legame con Osman, l'uomo che ha sempre creduto fosse suo padre: il tentativo di riconciliazione porta a galla vecchie ferite e segreti di famiglia.

Successivamente, proprio quando Viola e Demir sembrano essere più vicini che mai, fa ritorno Farah (Kyshan Wilson), la ragazza il cui caso aveva scosso profondamente Francesco. Questo evento crea delle tensioni tra i due protagonisti della serie, ma presto Viola si rende conto di aver travisato la situazione. In tutto ciò, Sonia (Valeria Milillo), la madre di Demir, mostra nel frattempo alcuni piccoli segni di risveglio dal coma, dando speranza al personaggio interpretato da Can Yaman.

Dove vederlo in tv e in streaming (23 maggio 2024)

La terza puntata della seconda stagione di "Viola come il mare" in onda giovedì 23 maggio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

