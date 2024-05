Viola come il mare 2, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Oggi, giovedì 30 maggio 2024, a partire dalle 21.25, Canale 5 trasmette la quinta puntata della seconda stagione di "Viola come il mare". Liberamente ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, la serie interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman vede in questo penultimo appuntamento stagionale una serie di colpi di scena che riguardano i protagonisti tanto sul piano professionale quanto su quello privato.

Viola come il mare 2, anticipazioni della quinta puntata

Nella nuova puntata di "Viola come il mare", vediamo i protagonisti, Demir e Viola, sempre più legati. Questa crescente unione si manifesta nel loro impegno comune nel prendersi cura di Johanna, la figlia di Farah, in attesa del ritorno della madre. La relazione tra Demir e Viola si sviluppa non solo sul piano personale, ma anche attraverso le vicende che li vedono coinvolti professionalmente.

Viola si trova profondamente toccata dal caso di Pietro Leone, un ex motociclista costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente. Questo caso risuona particolarmente in lei, dato la sua stessa malattia sta progredendo, costringendola a rinunciare al sogno di formare una propria famiglia.

Un'altra significativa linea narrativa riguarda Sonia, che si riprende dal coma e che, per la sua sicurezza, viene trasferita in una località protetta, lontano da Palermo. La trama prende una piega drammatica quando un nuovo caso di omicidio coinvolge il compagno di Farah, nonché padre di Johanna: Demir è convinto della sua colpevolezza, ma la mancanza di cooperazione da parte dell'uomo rende difficile incastrarlo. Viola decide allora di intervenire, e il suo contributo si rivela cruciale per la risoluzione del caso.

Nel corso della puntata Viola, in pericolo, viene soccorsa da Lorenzo, nella redazione del giornale. La protagonista fa inoltre una scoperta scioccante che potrebbe cambiare il corso degli eventi. Parallelamente, Turi sente il bisogno di tornare dalla moglie.

Dove vederlo in tv e in streaming (30 maggio 2024)

La quinta puntata della seconda stagione di "Viola come il mare" in onda giovedì 30 maggio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

