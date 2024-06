Viola come il mare 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, giovedì 6 giugno 2024, a partire dalle 21.25, Canale 5 trasmette la sesta e ultima puntata della seconda stagione di "Viola come il mare". Liberamente ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, la serie interpretata da Francesca Chillemi e Can Yaman riserva agli appassionati telespettatori una serie di colpi di scena che contribuiscono a rendere l'atmosfera testa e avvincente.

Viola come il mare 2, anticipazioni dell'ultima puntata

La puntata conclusiva della seconda stagione di "Viola come il mare" vede una protagonista ancora scossa dall'incontro con suo padre, e in preda a un turbine di emozioni contrastanti. La giornalista aveva sempre sognato di ritrovare l'uomo che l'aveva abbandonata, ma ora che è accaduto, non riesce a comprendere né a perdonare le ragioni che lo avevano spinto a lasciarla. Il padre di Viola cerca di spiegarsi, ma ogni tentativo di riconciliazione sembra infrangersi contro il muro di dolore e risentimento che lei ha costruito negli anni.

Ma un altro evento contribuisce a creare ulteriore tensione: Turi confessa di aver commesso un omicidio. Ma un dubbio sorge presto: sta davvero dicendo la verità o c'è qualcosa di più oscuro e complesso dietro la sua confessione? Francesco Demir, determinato e risoluto, non ha intenzione di abbandonarlo in un momento così cruciale e, convinto che ci sia molto di più da scoprire, si impegna a fondo nelle indagini per svelare la verità sull'omicidio. Parallelamente, Tamara è alle prese con il corteggiamento di Raffaele.

Viola, trovando il coraggio di aprirsi, decide di confidarsi con Francesco. Gli rivela non solo di aver finalmente ritrovato suo padre, ma anche che quest'ultimo è in possesso di informazioni di eccezionale importanza che riguardano direttamente Demir. Quest'ultimo, colpito e sconcertato, sa che l'incontro con l'uomo potrebbe celare una notizia sorprendente.

Dove vederlo in tv e in streaming (6 giugno 2024)

La sesta e ultima puntata della seconda stagione di "Viola come il mare" in onda giovedì 6 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

