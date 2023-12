"Pompe, pomp*ni, pompine, pompette non servono": gaffe di Vira Carbone su Rai1, imbarazzo in diretta (video)

Attimi di imbarazzo questa mattina su Rai1, con Vira Carbone che durante il programma Buongiorno Benessere si è lasciata sfuggire un termine inappropriato alla fine dello spazio del professor Francesco Franceschi. "Pompe, pomp*ni… pompine, pompette non servono" ha detto la conduttrice a proposito dei modi utili per riconoscere e curare in tempo un'appendicite. Una gaffe di cui lei stessa sembra essersi accorta subito, apparsa smarrita per un istante sia nel tono della voce che nell'espressione mentre guardava alla telecamera e dava la linea al professore Malvezzi "per parlare di russamento" . Sui social i telespettatori hanno rilanciato il video del momento, rimarcando la gaffe ma anche la capacità di Vira Carbone aver saputo mantenere il controllo: "La professionalità di chi sa andare avanti con nonchalance" ha fatto notare qualcuno.

L’espressione di chi ha capito di aver pestato un merdone sulla rete ammiraglia, la professionalità di chi sa andare avanti con nonchalance pic.twitter.com/fJPUVk5bNf — amara (@89mar_a) December 2, 2023