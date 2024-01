Virginia Raffale: "Chiara Ferragni? Non la imiterei mai" (e scarica Belen)

Virginia Raffaele in prima serata su Rai1, venerdì 12 gennaio, con uno show tutto suo. Colpo di luna - questo il titolo - sarà "un varietà classico" ha fatto sapere al Messaggero, dove non mancherà nulla: "Balletto, orchestra, pubblico, ospiti, musica, canzoni, chiacchierate, sorprese, incursioni. Intrattenimento per alleggerire".

E ovviamente le sue immancabili e amatissime imitazioni. Dal repertorio, però, ne lascia sicuramente fuori una, Belen Rodriguez: "Stavolta le faccio fare un giro di riposo - ha detto - Non puoi fare tutta la vita le stesse cose". Qualche nuovo personaggio, dunque, ci sarà ma non sarà Chiara Ferragni, come qualcuno poteva ipotizzare, essendo in queste settimane nell'occhio del ciclone e quindi più esposta a eventuali parodie: "Non la imiterei. Ma non per polemica - ha spiegato Virginia Raffaele - Semplicemente, pensando a lei non mi è mai 'partito' un mondo".

L'attrice e comica ha commentato anche i rapporti tra Rai e politica, assicurando di essere totalmente estranea a certe dinamiche e di non lasciarsi condizionare da ideologie tantomeno da esponenti del governo: "Lo so che in Rai conta, ma quando lavoro a uno show penso ad altro. La scaletta la fanno gli autori. Non è il mio lavoro. Due o tre anni fa mi chiesero di fare il mio show, ed è finita che ci arrivo adesso. Li ho anche rincorsi, i direttori, chiedendo del mio spettacolo. Ma saltava ogni volta. Non è che lo faccio se c'è la destra o se c'è la sinistra - ha concluso - io lo faccio, chi c'è c'è. Diventerei matta a fare ragionamenti politici. Del resto non ho mai fatto satira espressamente politica: solo ogni tanto, quando incrocia il costume".