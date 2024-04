"Viva la danza" con Roberto Bolle, questa sera in tv: anticipazioni e ospiti

Serata delle grandi occasioni quella di oggi, 29 aprile 2024: a partire dalle 21.30 Rai 1 trasmette uno spettacolo evento dal titolo "Viva la danza": imperdibile show realizzato in occasione della Giornata Internazionale della Danza. A fare da autore, guida e anima è Roberto Bolle, già protagonista, sulla prima rete della Rai, dello show "Danza con me". Con ospiti speciali, sorprese e, soprattutto, con il ballo, declinato in tutti i suoi generi.

Viva la danza: le anticipazioni di questa sera

Un grande spettacolo evento arriva in prima serata su Rai 1: "Viva la Danza", in onda oggi, 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Ideato da Roberto Bolle e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, lo show si propone di celebrare l'arte della danza in Italia attraverso una variegata selezione di performance, racconti e momenti emozionanti.

Il cuore dello spettacolo è una grande serata di festa, un gala strutturato secondo il modello del celebre "Roberto Bolle and Friends", con la partecipazione di rinomati interpreti del panorama della danza internazionale. Oltre alle esibizioni di danza classica e contemporanea, lo show include anche altri generi di ballo, dall'hip hop allo swing, dal latinoamericano al tip tap, garantendo così una vasta gamma di esperienze artistiche per il pubblico.

Ma "Viva la Danza" non si limita alle sole performance sul palco. Attraverso racconti e storie di danza e di vita, il programma offre uno sguardo dietro le quinte del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, donando alla serata una narrazione densa e sorprendente, dove alcuni artisti del mondo della musica, del cinema e della televisione si uniscono alla celebrazione. Tra gli ospiti speciali ci sono Elodie, Katia Follesa, Francesco Pannofino, Fabrizio Biggio e Valentina Romani, ognuno con un ruolo specifico ai fini dello spettacolo. Attraverso le loro interpretazioni e partecipazioni, lo show diventa una celebrazione allegra e coinvolgente della danza e, in generale, della cultura del Belpaese.

Sul palco vediamo anche i bimbi del Coro delle Voci Bianche del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il compositore e violinista Alessandro Quarta. Da segnalare la sigla originale prodotta da Taketo Gohara appositamente per il programma, dal titolo "We are dancers at Heart".

Un momento particolarmente significativo è dunque rappresentato dalla presenza dei giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia (come quelli di Napoli, collegati dal Castel Sant'Elmo), che partecipano allo spettacolo e condividono la loro passione per l'arte della danza: dunque un modo per celebrare i grandi nomi della danza, ma anche di guardare al futuro di questa disciplina, una delle arti più amate del nostro Paese, dalle profonde radici e dalla grande importanza culturale.

Dove vedere “Viva la danza” (29 aprile)

Lo speciale “Viva la danza” va in onda oggi, 29 aprile 2024, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Lo show è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

