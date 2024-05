Viva Rai2 chiude, gran finale con Amadeus e Jovanotti. Fiorello: "Ci vedremo alla prossima idea"

Cala il sipario su Viva Rai2. Dopo due stagioni di successo - che hanno fatto del programma un cult - Fiorello mette un punto. Non è un addio - promette - ma un arrivederci, anche se certamente con nuovi format e, chissà, magari su altre reti. Per l'iconico 'mattin show' questi sono i titoli di coda.

Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda hanno chiuso con il botto, con una serie di ospiti d'eccezione: Amadeus, protagonista di un'esilarante esibizione al semaforo in coppia con lo showman, Ultimo, che ha cantato al piano il nuovo singolo "Altrove" e un'originale versione di "Albachiara" in diretta dallo stadio Olimpico, e Jovanotti - sorpresa finale - che ha salutato il pubblico sulle note di un remix di "Azzurro". "Ci vedremo alla prossima idea" ha detto Fiorello, orgoglioso ma anche molto commosso davanti alle 1700 persone assiepate fuori dal glass per assistere all'ultima puntata del programma.

Il successo di Viva Rai2

Sette mesi di programmazione che si possono raccontare in una serie di numeri da capogiro. Dalla messa in onda del 6 novembre, via ufficiale della seconda edizione, nel corso delle 112 puntate trasmesse in diretta dalla nuova location del Foro Italico sono passati ben 125 ospiti, scritte oltre 300 battute, preparati più di 2000 abiti di scena, 600 contributi video, circa 200 note stampa quotidiane, 100 sagome stampate e, soprattutto, 3400 iconiche pecorelle. Numeri che vengono arricchiti dal grande affetto del pubblico, come testimoniato dai fedelissimi che, ogni mattina, si sono presentati al Foro Italico con la pioggia e con il sole. Più di 30mila fan hanno fatto visita al famoso glass.

E poi c'è chi ha seguito la trasmissione da casa. Nato da un'idea di Fiorello, il programma si è attestato su una media di share del 19,6% con oltre 1 milione di spettatori. Su RaiPlay sono state circa 21 milioni le visualizzazioni e quasi 7 milioni le ore di visione. Ottime anche le performance sui social: nel corso della stagione VivaRai2 ha raccolto complessivamente 1,7 milioni di interazioni e commenti. I video della trasmissione hanno totalizzato ad oggi 2,5 milioni di views.