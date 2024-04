Vladimir Luxuria e la chiamata con Pier Silvio: la battuta a Silvia Toffanin passata inosservata

Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice dell'Isola dei Famosi. Dopo essere stata concorrente e poi opinionista le è stato proposto di diventare la condottiera di uno dei reality più longevi della tv italiana. Sarà Luxuria a guidare i naufraghi nella loro esperienza in Honduras e per lei ricevere tale incarico è stata un vero e proprio shock.

Ospite da Silvia Toffanin Luxuria racconta come le è stato offerto il lavoro e proprio mentre ne parlava ha lanciato una frecciatina ironica alla conduttrice. "Un giorno mi arriva una chiamata. 'Pronto sono la segretaria dell'editore', mi dice una voce. Immagino che tu Silvia lo conosca bene no?". Toffanin con il sorriso sulle labbra ha confermato: "Sì, giusto un pochino".

"Io pensavo fosse uno scherzo poi me lo passano e riconosco la voce di Pier Silvio e penso: 'Com'è bravo questo imitatore'. 'Avevamo pensato a lei come conduttrice', mi dice e io l'avevo presa un po' così anche perché nel corso degli anni mi era capitato di ricevere degli scherzi telefonici di questo tipo e quindi non c'ho creduto. Infatti anche lui mi ha detto: 'Guardi che non scherzo'". La chiamata si era poi conclusa con Vladimir che era certa di essere stata burlata. Poco dopo però le sono arrivate altre chiamate dai vertici Mediaset e allora ha compreso che era tutto vero. "Io non ho mai chiesto niente, non sono mai andata a bussare alle porte. Mi aspettavo di tornare a fare l'opinionista, non me l'aspettavo questo, ero e sono felicissima".

Toffanin le chiede poi se ha chiamato le sue predecessore: "Dopo aver superato due provini, voglio sottolinearlo, ho sentito tutte ovviamente anche Ilary, lei era molto contenta abbiamo scherzato molto, poi anche Alessia Marcuzzi, Nicola Savino. Ma devo dire che soprattutto ho voluto sentire Simona Ventura perché se io conduco l'Isola è grazie a lei che ha insistito affinché partecipassi come concorrente".