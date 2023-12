X Factor 2023, stasera la finale: anticipazioni, scaletta e ospiti

Va in onda oggi, 7 dicembre, la finalissima di “X Factor 2023”, il talent musicale in onda su Sky Uno e, per l'occasione in simulcast, su Tv8, a partire dalle 21.15. Una conduttrice, tre giudici, un ospite eccezionale e quattro finalisti che si contenderanno lo scettro di vincitore. Leggiamo ciò che c'è da sapere per affrontare al meglio la visione dello show.

X Factor 2023 - Anticipazioni puntata del 7 dicembre

Il grande momento è arrivato: dopo una edizione molto densa, ricca di canzoni ma chiacchieratissima anche per le vicende extra-musicali (licenziamento di Morgan e annesse polemiche) siamo giunti al momento del gran finale. Quattro nomi per un solo vincitore: Per il team Fedez ci sono Maria Tomba (20 anni, di Verona ma residente a Milano) e SARAFINE (34 anni, calabrese a Bruxelles); per la squadra di Fedez troviamo Il Solito Dandy (30 anni, nato a Torino ma residente a Roma) e gli Stunt Pilots (trio lombardo composto da Zo, Moonet e Farina). L'ultima superstite del team di Ambra, Angelica, è stata eliminata la scorsa settimana. A condurre la puntata è, come sempre, la cantautrice Francesca Michielin.

La serata è strutturata in tre manche, al termine delle quale troveremo la proclamazione del vincitore della diciassettesima edizione del celebre talent musicale, decretato dal pubblico:

Nella prima, i 4 cantanti rimasti in gara si esibiscono in un medley dei brani che già proposti nel corso delle precedenti puntate;

Nella seconda assistiamo a quattro duetti di lusso: Maria Tomba si esibisce con M¥SS KETA; SARAFINE con i francesi Ofenbach; Il Solito Dandy duetta con Francesco Gabbani; gli Stunt Pilots con Omar Pedrini.

Nella terza manche gli artisti ripropongono i loro inediti, già ascoltati la scorsa settimana e disponibili sulle piattaforme digitali, pubblicati per Warner Music Italy: Maria Tomba canta “Crush”; SARAFINE propone “Malati di gioia”; Il Solito Dandy si esibisce in “Solo Tu”; gli Stunt Pilots rilanciano la loro “Imma Stunt”.

Ospite eccezionale della finalissima di "X Factor 2023" è Gianni Morandi. Una leggenda della musica italiana, che vanta oltre 60 anni di carriera, 600 canzoni, 53 milioni di dischi venduti e un tour di successo, l'ennesimom nel 2023. Morandi ha anche condotto tre edizioni di Sanremo, distinguendosi per il suo impareggiabile contributo all'industria musicale italiana. La serata parte su SKy Uno alle 20.20 con lo speciale "AnteFactor", condotto da Gianluca Gazzoli, che, in diretta dal backstage, racconta le emozioni degli ultimi minuti prima dello show.

Dove vedere X Factor 2022 (7 dicembre 2022)

La finalissima di "X Factor 2023" va in onda oggi, 8 dicembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in contemporanea in chiaro su Tv8 a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile in live streaming su Now Tv (per gli abbonati al servizio) - e on demand su Sky Go.