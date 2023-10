X Factor 2023, stasera in tv gli ultimi Bootcamp: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con "X Factor 2023", in onda su Sky Uno oggi, 12 ottobre 2023, a partire dalle 21.15. Dopo i primi Bootcamp della scorsa settimana, nella puntata di questa sera toccherà ad Ambra Angiolini e a Morgan ascoltare i propri artisti, prima degli Home Visit, l'ultima fase di selezione.

X Factor 2023 – Anticipazioni puntata del 12 ottobre

Dopo le audition, la competizione di "X Factor" è passata, la scorsa settimana, alla sua cruciale fase successiva: quella dei Bootcamp. Un momento molto importante che vede i quattro membri della giuria formare i propri team, ma con una regola aggiuntiva. Ricordiamo che ogni giudice avrà solamente cinque sedie a disposizione per i partecipanti che hanno scelto, e avrà la possibilità di apportare cambiamenti - talvolta sorprendenti - attraverso gli "switch" decidendo se offrire un posto a un altro concorrente. Questa fase è un vero banco di prova, sia per i giudici che per gli aspiranti artisti. Infatti, garantirsi una sedia è solo il primo passo; mantenere quella posizione fino alla fine rappresenta una sfida ancora più grande. I quattro giudici dovranno esaminare attentamente i 48 partecipanti che hanno superato le Audizioni, ma, come detto, con una novità importante: quest'anno, per la prima volta, i giudici selezioneranno personalmente i 12 artisti che faranno parte del loro team ai Bootcamp, senza limiti tra solisti e band. Ciascun giudice potrà selezionare tre concorrenti alla volta dai quattro gruppi di artisti iniziali. Andata in onda la scorsa settimana, la prima delle due puntate dei Bootcamp ha visto all'opera i primi due giudici, Dargen D’Amico e Fedez, che hanno riascoltato con attenzione i 12 partecipanti che hanno scelto. Nell'appuntamento di questa sera, condotto come di consueto da Francesca Michielin, sarà la volta di Ambra Angiolini e Morgan. Il fine ultimo dei giudici è quello di selezionare, mediante i Bootcamp, il proprio quintetto di concorrenti che accederà poi all’ultima fase di selezione, quella degli Home Visit.

Dove vedere X Factor 2023 (12 ottobre)

La nuova puntata di X Factor va in onda oggi, 12 ottobre 2023, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. Tv8 trasmette in chiaro, di mercoledì (dunque sei giorni dopo la messa in onda di Sky) tutte le puntate stagionali del programma.