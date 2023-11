X Factor 2023, stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta

È la serata del quarto Live a "X Factor 2023", un momento carico di sfide e sorprese. In onda oggi, giovedì 16 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW, l'appuntamento con il talent Sky Original - prodotto da Fremantle - vedrà una doppia manche con ben due eliminazioni. Scopriamo nel dettaglio ciò che ci propone la puntata.

X Factor 2023 – Anticipazioni puntata del 16 novembre

La sfida tra i concorrenti di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, e Morgan si fa sempre più avvincente. A dirigere la gara e a condurre lo show nella suggestiva X Factor Arena, come sempre, è la cantautrice Francesca Michielin. La serata si suddivide in due parti distinte: si comincia con il ritorno della "giostra" di X Factor, cavallo di battaglia del talent: si tratta di un medley unico che vede i concorrenti esibirsi in modo incalzante con i brani che hanno, fino a questo momento, rappresentato il loro personale percorso nello show. Questa performance porta alla prima eliminazione della serata. I nove talenti rimasti in gara affrontano poco dopo una seconda manche speciale ribattezzata "Car Songs" è abbinata a Škoda, l'auto ufficiale di "X Factor". Come percepibile dalle indicazioni, parliamo di brani particolarmente indicati per affrontare al meglio i viaggi in automobile. Scopriamo, di seguito le proposte dei giudici e dei loro allievi: Team Fedez: Maria Tomba con “Wake Me Up When September Ends” dei Green Day; SARAFINE con “Tutto il resto è noia” di Franco Califano;

Team Ambra Angiolini: Angelica con “I’ve Been Loving You Too Long” di Otis Redding; Matteo Alieno con “Il chitarrista” di Ivan Graziani;

Team Dargen D’Amico: Il Solito Dandy con “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni; SETTEMBRE con “Spaccacuore” di Samuele Bersani; Stunt Pilots con “Ironic” di Alanis Morissette;

Team Morgan: SELMI con “You’ve Got A Friend” di Carol King; SickTeens con “Careless Memories” dei Duran Duran; Astromare con “Good Vibrations” dei Beach Boys. Dopo Laura Pausini, Elodie e Colapesce Dimartino, come super ospite del quarto Live troviamo Annalisa, che presenta, per la prima volta dal vivo, sul palco di #XF2023, il suo nuovo singolo “Euforia”. Per la cantante il 2023 è stato un anno eccezionale con numeri da record: oltre 1 milione di copie certificate e 31 Dischi di Platino e 13 Oro, oltre ad un tour da ricordare.

Dove vedere X Factor 2023 (16 novembre)

La nuova puntata di "X Factor" va in onda oggi, 16 novembre 2023, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. Tv8 trasmette in chiaro, di mercoledì (dunque sei giorni dopo la messa in onda di Sky) tutte le puntate stagionali del programma.

