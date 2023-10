X Factor 2023, stasera in tv le Home Visit: le anticipazioni

Appuntamento fondamentale quello di "X Factor 2023", in onda su Sky Uno oggi, 19 ottobre 2023, a partire dalle 21.15. Le Home Visit ci permettono di riascoltare i 20 artisti che si contenderanno gli ambiti Live del talent musicale. Ognuno dei quattro giudici dovrà scegliere il terzetto che andrà a formare il proprio team ufficiale.

X Factor 2023 – Anticipazioni puntata del 19 ottobre

Nelle due precedenti puntate, attraverso la fase dei Bootcamp, i quattro giudici di "X Factor 2023" hanno fatto delle importanti scelte: ognuno ha portato avanti cinque artisti (da questa edizione indistintamente band o solisti) che ritroveremo stasera nelle Home Visit, nei fatti una semifinale di accesso agli ambiti Live. Le esibizioni di questa sera si svolgono in un clima particolarmente intimo: senza un pubblico festante nè distrazioni esterne, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico, Fedez e Morgan ascolteranno con particolare attenzione i propri artisti, per evitare scelte sbagliate e formare quelli che saranno i propri team della diciassettesima edizione del longevo talent musicale. I cinque artisti di Fedez sono: Lorenzo Bonfanti, 30enne di Civate (Lecco); Sara Sorrenti, 34 anni di origini calabresi residente a Bruxelles; Giulia Petronio, 23enne di Milano; Maria Tomba, 20enne di San Bonifacio (Verona) ora a Milano; Asia Leva, 18enne di Sezze (provincia di Latina). Ambra Angiolini ascolterà invece: Gaetano De Caro, 16 anni di Casamassima (Bari); gli Isobel Kara, di 23 e 26 anni di Taranto; Jacopo Martini, 27 anni di Roma; Matteo Pierotti, 24 anni di Roma; Angelica Bove, 20 anni di Milano. Dargen dovrà scegliere tra: Andrea Settembre, napoletano 21enne; Fabio D’Errico, 33 anni di San Giovanni Rotondo (Foggia); gli Stunt Pilots, trio di 24 e 25enni che vivono a Berlino; Edoardo Brogi, 26 anni di Montespertoli (Firenze); Fabrizio Longobardi, 29 anni di Roma. Morgan valuterà le performance di: Niccolò Selmi, 22 anni da Lucca; Animaux Formidables, una coppia “mascherata” di Torino; i Manifesto, due ragazzi di 19 e 20 anni di Civitavecchia (Roma); Anna Castiglia, 23 anni di Torino; Sickteens, trio di 19 e 20enni di Reggio Emilia. Alla fine dei giochi, ciascun giudice dovrà scegliere i tre concorrenti che si saranno guadagnati i Live Show, per un totale di 12 artisti che, a partire dal 26 ottobre, si esibiranno nuovamente davanti ad un pubblico caloroso e numeroso. In conduzione troviamo, come sempre, la cantautrice Francesca Michielin.

Dove vedere X Factor 2023 (19 ottobre)

La nuova puntata di X Factor va in onda oggi, 19 ottobre 2023, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è visibile anche su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. Tv8 trasmette in chiaro, di mercoledì (dunque sei giorni dopo la messa in onda di Sky) tutte le puntate stagionali del programma.