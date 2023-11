X Factor 2023, stasera in tv la semifinale: anticipazioni, ospiti, scaletta

"X Factor 2023" va in onda oggi, 30 novembre, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, l'appuntamento conuna delle puntate più dense della stagione: una prima manche offre ai concorrenti ancora in gara l'opportunità di esibirsi con un'orchestra di 22 elementi; il secondo step li vede invece proporre i loro attesissimi inediti. Nel corso di questo appuntamento ci saranno ben tre eliminazioni. Scopriamo, nel dettaglio, cosa vedremo questa sera e chi sarà la super ospite di puntata.

X Factor 2023 – Anticipazioni puntata del 30 novembre

In una edizione carica di polemiche (la vicenda legata al licenziamento di Morgan non si è ancora esaurita), siamo già giunti al momento delle semifinali. Per i partecipanti di "X Factor 2023" si tratta di una tappa cruciale, dato che avranno l'opportunità di esibirsi accompagnati da un'orchestra e, per la prima volta, di presentare dal vivo i loro brani inediti. L'odierna puntata determinerà una tripla eliminazione stabilendo, di conseguenza, i quattro finalisti ufficiali di questa edizione, pronti a contendersi la vittoria il 7 dicembre. La serata sarà condotta, come di consueto, da Francesca Michielin, mentre gli artisti ancora in gara saranno guidati dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico. Il programma della serata si presenta ricco di emozioni. Nella prima manche, i sette cantanti rimasti in gara saranno affiancati da un'orchestra composta da 22 elementi e porteranno sul palco dell'X Factor Arena brani selezionati dai giudici/coach: Per il team di Fedez, Maria Tomba eseguirà "Always" di Bon Jovi e SARAFINE proporrà "No Diggity" di Blackstreet feat. Dr. Dre;

Per il team di Ambra, Angelica si esibirà con "La sera dei miracoli" di Lucio Dalla e gli Astromare con "Everybody Needs Somebody To Love" dei The Blues Brothers;

Per il team di Dargen,Il Solito Dandy canterà "I giardini di marzo" di Lucio Battisti, SETTEMBRE si esibirà con "Bohemian Rhapsody" dei Queen, mentre gli Stunt Pilots proporranno "7 Years" di Lukas Graham. Nella seconda manche, ascolteremo gli attesissimi inediti (poi disponibili su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte di venerdì 1° dicembre), con le seguenti esibizioni: Nella squadra di Ambra, Angelica canterà "L’inverno", brano scritto da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai, che ne ha curato anche la produzione; gli Astromare presenteranno "Metaverso", scritto da Alberto La Malfa e Steve Tarta (anche produttore).

Nella squadra di Fedez, SARAFINE si esibirà con "Malati di Gioia", di cui ha curato anche la produzione, mentre Maria Tomba presenterà "Crush".

Nella squadra di Dargen, gli Stunt Pilots porteranno il loro brano intitolato "Imma Stunt"; Il Solito Dandy canterà "Solo tu", scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino; SETTEMBRE si esibirà con l'inedito dal titolo "Lacrime". Inoltre, il sesto Live ospiterà come super ospite una delle voci più amate del panorama italiano. Parliamo di Emma, che presenterà il suo ultimo album "Souvenir", capace di debuttare al numero uno nella classifica dei dischi più venduti. L'artista proporrà un set speciale realizzato esclusivamente per lo show di Sky.

Dove vedere X Factor 2023 (30 novembre)

La nuova puntata di "X Factor" va in onda oggi, 30 novembre 2023, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Lo show è inoltre visibile su Now Tv (per gli abbonati al servizio) e, on demand, su Sky Go. Tv8 trasmette in chiaro, di mercoledì (dunque sei giorni dopo la messa in onda di Sky) tutte le puntate stagionali del programma.

