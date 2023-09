X Factor 2023: quante puntate sono e quando finisce

Partita il 14 settembre su Sky Uno, la diciassettesima edizione di "X Factor" vede il ritorno di Morgan come unica novità in giuria (sostituisce Rkomi) per un format che conferma a grandi linee le sue regole. In questo spazio leggiamo per intero il calendario 2023 del talent: dalle audizioni alla finalissima, ecco quando Sky trasmetterà le puntate dello show musicale.

X Factor 2023: il calendario

Giovedì 14 settembre 2023 Sky Uno ha trasmesso, dalle 21.15, la prima puntata dell'edizione 2023 di "X Factor". Talent storico della nostra televisione, lo show ha dunque riaperto i battenti poco dopo le vacanze estive con le consuete audizioni e diverse conferme. Ritroviamo innanzitutto la cantautrice Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice, per il secondo anno consecutivo.

In gran parte invariata la giuria: confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, mentre Rkomi saluta lo show musicale, sostituito da un personaggio ben noto ai fan del programma: parliamo di Morgan, che tra il 2008 e il 2014 ha già vinto cinque delle sette edizioni di "X Factor" a cui ha partecipato come giudice. A nove anni dalla sua ultima apparizione da giudice, torna con una vena come sempre competente e un po' eccentrica.

Ma da quante puntate è composta la 17esima edizione del talent e quando andrà in onda la finalissima? Ebbene, esiste un calendario che salvo variazioni sarà così strutturato:

14 settembre - Prima puntata: Audizioni

21 settembre - Seconda puntata: Audizioni

28 settembre - Terza puntata: Audizioni

5 ottobre - Quarta puntata - Bootcamp

12 ottobre - Quinta puntata - Bootcamp

19 ottobre - Sesta puntata: Visit

26 ottobre - Settima puntata - Live

2 novembre - Ottova puntata - Live

9 novembre - Nona puntata - Live

16 novembre - Decima puntata - Live

23 novembre - Undicesima puntata - Live

30 novembre - Dodicesima puntata - Live (Semifinale)

7 dicembre - Tredicesima puntata - Live (Finale)

Dove vedere X Factor 2023

Le puntate di "X Factor 2023" vanno in onda, a partire dal 14 settembre, su Sky Uno (canale 108 di Sky) a partire dalle 21.15. Il programma è inoltre visibile in live streaming su Now Tv (per gli abbonati al servizio) - e on demand su Sky Go. Tv8 trasmette di mercoledì, sei giorni dopo la messa in onda di Sky, tutte le puntate stagionali (la finalissima potrebbe essere invece trasmessa in contemporanea, ma si attendono comunicazioni ufficiali dalla rete).