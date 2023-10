X Factor, Ambra Angiolini piange ascoltando Angelica Bove: "Da che pianeta arrivi tu?"

La seconda puntata dedicata ai bootcamp di X Factor ha visto Ambra Angiolini scegliere la sua squadra. Grandi voci e presenza scenica, ma l'esibizione che tutti attendevano con ansia era quella di Angelica Bove, che sin dalle audizioni aveva colpito tutti cantando "La Notte" di Arisa, aggiudicandosi tra l'altro la prima standing ovation di quella serata. Oggi, giovedì 12 ottobre, non è andata diversamente: Ambra si è emozionata a tal punto da sentirsi male sentendola cantare "All I Want" e salire sul palco per abbracciarla.

È standing ovation per Angelica Bove

La voce di Angelica Bove è tra le più belle della nuova edizione di "X Factor", è impossibile negarlo. Molti utenti sui social hanno elogiato la concorrente per la sua bravura: già alle audizioni aveva commosso tutti, portando il pubblico a dare vita a una prima standing ovation, ripetuta oggi in diretta, insieme ai giudici, a dimostrazione che il talento lei ce l'ha nel sangue e le persone sanno riconoscerlo. Dopo la solenne esibizione, nel corso della quale Ambra Angiolini si è emozionata talmente tanto da dichiarare "mi sento male", Angelica ha pianto vedendo tutti in piedi ad applaudirla. La giudice si è alzata dalla sedia e l'ha raggiunta al centro del palco per abbracciarla forte e dirle: "Ma da dove arrivi tu? Da quale pianeta vieni? Grazie di essere arrivata davvero”. Lei la ringrazia piangendo e Ambra torna a sedersi al tavolo: “Per come mi ha ridotta non credo che ci siano dubbi”, e poi decide di mandare a casa i Sedeyp per lasciare il posto a lei.