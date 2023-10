X Factor, il riassunto degli ultimi Bootcamp: le squadre di Angiolini e Morgan sono da urlo

Anche i Bootcamp di "X Factor" sono finiti. Dopo aver assistito alle scelte di Fedez e Dargen D'Amico della scorsa settimana, tocca ad Ambra Agiolini e Morgan decidere chi tenere in squadra e chi mandare a casa per direttissima o tramite i temutissimi "switch". Grandi emozioni questa sera con Angelica Bove, Anna Castiglia e tanti altri candidati, ma poche polemiche tra i giudici, se non per un paio di decisioni per quanto riguarda le sostituzioni prese da Morgan. Vediamo insieme cosa succede durante la seconda puntata dedicata ai Bootcamp, quella di giovedì 12 ottobre, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW TV.

I Bootcamp di Ambra Angiolini

Non c'è pace per Ambra Angiolini che sin dalla prima puntata di "X Factor", almeno una volta a settimana, si amoziona a tal punto da piangere in diretta, e lo fa anche durante gli ultimi Bootcamp dell'edizione grazie alla magica esibizione di Angelica Bove, che riceve la seconda standing ovation della sua vita e piange dalla felicità una volta finita la performance. La cantante colpisce tutti, pubblico e giudici, in particolare Ambra, che sale sul palco e le chiede: "Da che pianeta vieni?" per poi aggiungere "Grazie di essere arrivata qui". A conquistare la showgirl sono anche gli Isobel Kara ("La gallina ha fatto l'uovo"), pronti a ipnotizzare le persone in studio e a casa con sguardo e voce: il duo viene scelto da Ambra quando le sedie sono già tutte occupate: con lo switch decide di mandare a casa Vittoria Gabo che le dona un portafortuna. Angiolini risponde: "Adesso io muoio un po'", ma l'eliminata la tranquillizza: "È così che doveva andare, non ti preoccupare”. Fuori dal palco, dove ad aspettarla c'è la presentatrice Francesca Michielin, dice: “Sono felice di aver lasciato il posto a loro, hanno la magia dentro".

Ambra viene fischiata dal pubblico in ben due occasioni: quando sostituisce Melissa Coppola - canta "Bring To Me Life" degli Evanescence lasciando il segno (ma non basta, pare) - con Jacopo Martini e il suo inedito "Dispetto". La giovane eliminata afferma: "Non sono d’accordo. Io mi sono sempre considerata piena di sfumature e magari lei non le ha colte tutte"; la seconda volta invece succede con Vittoria Gabo. Oltre alle persone già citate, fanno parte della squadra Gaetano De Caro ("Pensiero stupendo") che con la sua perfomance lascia senza parole, soprattutto per quanto concerne l'estensione vocale, e Matteo Pierotti, il quale porta l'inedito "Più o meno", un testo ritenuto potentissimo, e prende il posto di Samuele Barracco, perfetto invece nell'interpretare il capolavoro di Brunori Sas "Canzone contro la paura". Ambra chiude il suo Bootcamp affermando: "C’è da capire quale specialista mi curerà ma questa è la mia squadra."

I Bootcamp di Morgan

Mentre Ambra decide di volta in volta chi tenere in squadra e chi lasciare a casa, Morgan permette quasi a tutti di sedersi su quelle cinque agognate sedie per poi scegliere i suoi 5 talenti con infiniti "switch" a fine serata, illudendo così tante persone che credevano di avercela fatta. Infatti tutti coloro che sceglie inizialmente vengono eliminati dalla gara, come Filippo Ferro ("Mio fratello è figlio unico"), Alessandro Antonini ("Sei acqua"), I Monarchs (mash up "Whole Lotta Love"/"Kiwi"), Simona Bonura ("Ave Maria" - Beyoncé) e Felicity Lucchesi ("The Scientist"). A prendere il posto di Alessandro sono gli Animaux Formidables ("Who Said"), ma Fedez critica la decisione di Morgan: "È stato il migliore della serata"; Niccolò Selmi sostituice Simona; i Manifesto sorprendono tutti con "Black" dei Pearl Jam, gruppo che al giudice non è mai piaciuto. Dopo la loro esibizione, Morgan dichiara: "Ragazzi, avete spaccato! Mi piacciono pure i Pearl Jam adesso. Non c’è dubbio, dovete sedervi. Chi dovrà alzarsi è Felicity"; Matteo Martire prende il posto di Filippo, mentre Fedez non comprende le scelte dell'artista e se la ride; Anna Castiglia canta "Un tempo piccolo" ed entra in squadra buttando fuori i Monarchs; infine i Sickteens propongono una cover di "Hold on" di Justin Bieber e ricevono una standing ovation da parte del pubblico e dei giudici Dargen D’Amico e Fedez. La band elimina dai giochi Matteo Martire. Le due squadre sono al completo, e ora non ci resta che attendere le prossime performance dei concorrenti.