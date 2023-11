X Factor, Fedez accusa Morgan: "Non ho mai leccato i piedi a Giorgia Meloni e Sgarbi"

Durante la semifinale di X Factor, Fedez risponde senza peli sulla lingua alle recenti critiche di Morgan: l'ex giudice del talent show, licenziato da Sky a causa dei suoi comportamenti inappropriati in diretta, ha preso di mira il rapporto tra il rapper e Lorenzo degli Stunt Pilots, oggi sul palco per cantare 7 Years di Lukas Graham. I due diretti interessati pare si conoscessero dal vivo dapprima dell'inizio dello show, ma Fedez chiarisce la situazione prima di giudicare la performance del gruppo.

Le parole di Fedez

È il turno degli Stunt Pilots, che portano in scena una delicata ma intensa interpretazione del brano di Lukas Graham. Una volta terminata la performance Fedez coglie l'occasione per rispondere alle accuse di Morgan e lanciargli l'ennesima frecciatina, e lo fa con parole tanto forti, pure troppo, da preoccupare tutti:

"Non mi piace far finta di niente e ovviamente qua abbiamo un programma, ma fuori sappiamo che succedono delle cose e io non mi sottraggo. Io non mi nascondo e sono abbastanza trasparente. Abbiamo un giudice che se ne è andato via che ultimamente ha fatto uscire questa notizia, ha fatto una sorta di dossieraggio venuto male in cui ha raccontato che Lorenzo degli Stunt Pilots ha collaborato a un mio album, lasciando quasi intendere che ci siano dei favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro... Io non ho mai conosciuto Lorenzo, non ci siamo mai visti. Semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani, quindi è una cosa normalissima. Ma ammettiamo che io lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conosceva Anna Castiglia. Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo che almeno abbia il coraggio di dirlo. Se vuoi essere davvero un ribelle e dici che è tutto pilotato, lo fai quando sei dentro il programma e non quando ti cacciano a calci. Per lavorare non ho mai dovuto leccare i piedi a Giorgia Meloni e a Vittorio Sgarbi", dichiara Fedez.

Non manca la polemica sui social, in quanto molti utenti ricordano al rapper che Morgan è stato cacciato dal programma proprio per aver affermato e insinuato determinate cose in diretta, tra cui il fatto che il talent sarebbe tutto pilotato. C'è inoltre chi pensa che il giudice abbia scelto un momento sbagliato per esprimere il proprio pensiero sull'argomento e chi crede che X Factor stia dedicando pure troppo spazione al licenziamento di Morgan.