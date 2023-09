A X Factor nuova lite tra Morgan e Ambra, che ribatte: "Non sei onesto con me intellettualmente"

A "X Factor" non mancano gli scontri in diretta, con Ambra Angiolini e Morgan sempre in prima fila quando si tratta di rispondere a tono. Con loro c'è poco da stare tranquilli, e infatti non è la prima volta che i due giudici alle Auditions si lasciano andare a dibattiti perfettamente evitabili e nati da una semplice frase. Ma dietro al tavolo dello show di Sky Uno succede sempre di tutto, in particolare quando una band o un cantante vengono visti di buon occhio da uno dei due e male dall'altro.

Cosa è successo

Durante la puntata del 21 settembre 2023, dopo l'esibizione dei Fifth Town, un gruppo che porta sul palco la celebre canzone "10 ragazze" seguendo il proprio stile, ma senza convincere tutti i giudici. I ragazzi sono infatti costretti a lasciare il programma, ma non è mancata la polemica dovuta al "no" pronunciato da Ambra Angiolini e alla successiva affermazione del cantautore. "Secondo me, sarebbe stato brutto se gli avessi detto di no, perché per loro io sono come un professore", dice Morgan alla showgirl, che ribatte: "Li illudi di una cosa che non è?". "Studiano musica!", sbotta il cantautore, a cui risponde subito la cantante di "T'appartengo": "Secondo te a me piace dire una cosa che non penso?". Arriva subito il commento dell'uomo, che afferma: "A loro interessa particolarmente quello che io gli dico, li può ferire molto, diversamente da quello che gli puoi dire tu. E credimi, non è perché sono meglio di te, ma perché loro studiano musica". "Non ho parole" è l'unica frase che esce dalla bocca di Ambra prima di aggiungere: "Allora ragioneremo tutti così, perché alla metà delle persone a cui ho detto di no mi dispiace aver detto di no".

Il dibattito continua con Morgan che dice "c'è gente a cui non frega un ca**o di me, perché non sanno nemmeno chi sono", ma la Angiolini lo blocca: "Ma non è vero! Questa non è la mentalità di una giuria però, perdonami. Se dovessi ragionare empaticamente ed emotivamente io non direi di no a nessuno. Certe volte è durissima, e sono schiaffoni in faccia per tutti! Tutti li hai presi?". Morgan risponde: "Sì, però io non voglio schiaffeggiarli". "No, non ci sto, non sei onesto con me intellettualmente".