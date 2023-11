X Factor, riassunto seconda puntata dei Live: Asia eliminata, Gaetano salvo per un pelo

La seconda puntata live di X Factor 2023, trasmessa giovedì 2 novembre su Now e Sky, ha mostrato esibizioni live che hanno suscitato, come sempre, emozioni, ma anche momenti di discussione tra i giudici Fedez, Dargen D’Amico, Ambra e Morgan. Ma il punto focale dello show sono state, come sempre, le spettacolari performance dei concorrenti in gara. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nel corso della serata, tra show, polemiche e la seconda eliminazione.

La seconda diretta live inizia con il ripescaggio degli Astromare

La diretta del talent canoro di casa Sky è iniziata con una scintillante Francesca Michielin che è andata subito al sodo presentando il testa a testa basato sui rispetti cavalli di battaglia con in palio il ripescaggio. Sul palco sono saliti gli Astromare e Anna Castiglia, i due concorrenti esclusi ai Boot Camp che hanno avuto la possibilità di giocarsi un posto nel cast del programma grazie al voto popolare scattato al termine del primo live. Gli Astromare hanno portato sul palco il loro cavallo di battaglia, un medley di Whole Lotta Shakin' Goin' On e Great Balls Of Fire di Jerry Lee Lewis. Anna Castiglia invece ha deciso di cantare Un tempo piccolo di Franco Califano, brano già proposto nella fase dei Bootcamp. A trionfare è stato il giovane duo rock, che vinto la sfida al televoto live lanciata dopo le esibizioni ed è entrato ufficialmente nel team canoro di Morgan, che però non è stato felicissimo del verdetto espresso dal pubblico.

La prima manche delle esibizioni live

Dopo lo spareggio in apertura, la gara del secondo live è entrata nel vivo. Angelica è stata la prima a esibirsi - sostenuta da Ambra - cantando un brano iconico, Love me again di John Newman. Una versione differente della cantante e la scelta della canzone in particolare hanno, come ha confermato Fedez, “spostato dalla comfort zone” la giovane artista e con esito positivo. Morgan invece ha sollevato un dibattito dopo le parole dei colleghi e ha affermato: “Il problema è che lei canta in modo introverso e non estroverso”. Poi ha sottolineato: “La sua vocalità non ha conquistato questo pezzo, lo ha fatto molto bene e molto dignitosamente ma da qui a uscire dalla comfort zone ne passa”.

Gli Stunt Pilots hanno poi preso parte alla sfida e interpretato un brano di Sting, Englishman in New York. Il gruppo ha incantato il pubblico con un’esibizione graffiante, mentre Morgan ha dato il via al giudizio sulla band con parole positive: “Ecco cosa significa fare una cover, non si sono fatti le pare. Qualsiasi cosa fanno, la fanno alla loro maniera”. Anche gli altri giudici hanno condiviso il suo punto di vista, sottolineando il talento dei tre giovani.

Selmi ha poi portato sul palco dell’X Factor Arena un brano storico dei Radiohead, scelto per lui dal coach Morgan: stiamo parlando di Surprise. Ambra ha riferito: “Hai reso questo brano fragile e speciale come te”. Un’esibizione che ha raccolto il consenso di tutti e commosso il capo squadra. Il cantante ha convinto ancora con il suo tono profondo e il suo essere comunicativo.

Maria Tomba e Fedez hanno deciso di fare un tributo a Settembre con un brano piccante degli AC/DC You shook all night long. La cantante ha decisamente coinvolto gli spettatori presenti con un’energia spettacolare e la sua carica esplosiva. Dargen ha subito detto: “Ho già detto che ho un debole per questa artista. Maria Tomba mi piacerebbe indagare nelle sfumature stilistiche della tua voce." Fedez ha precisato che la giovane ha una capacità di stare sul palco unica e da vera professionista.

Il Solito Dandy ha poi rubato la scena sul palco con la canzone scelta da Dargen, Giulia di Gianni Togni. Un live pieno di carica e dinamismo, super apprezzato, in particolar modo da Morgan che, riferendosi a Togni, ha sottolineato: “Spesso, questo autore è sottovalutato e sarà sicuramente contento per questa rivalutazione”.

Gaetano De Caro ha scelto invece di puntare alla semplicità, sotto consiglio di Ambra, che ha piena fiducia nel giovane e nel suo potenziale. La canzone scelta è stata Dancing on my own di Calum Scott, che però non ha riscosso il consenso di Fedez che ha trovato "spenta" l’esecuzione del brano. Morgan, invece, ha sottolineato: “Non c’era tormento, ma era perfetto”.

Al termine della prima manche sono arrivati i risultati del televoto che hanno decretato il primo concorrente a rischio eliminazione. A finire sulla graticola è stato proprio De Caro del team di Ambra, destinato a vedersela con l’artista meno votato al termine del “secondo tempo” della puntata. A fare da intermezzo tra le due manche l’attesissima performance di Elodie, super ospite della seconda serata Live di X Factor 2023. La voce di Pazza Musica ha presentato il suo ultimo lavoro - intitolato Red Light - sul palco del talent, dove ha sprigionato tutta la sua sensualità e la sua presenza scenica.

La seconda manche del talent show

Ad aprire la seconda manche della seconda serata live sono stati i Sickteens, che nel corso della settimana avevano attraversato un momento di sconforto a causa dell'assegnazione del brano da parte di Morgan, che ha scelto per loro Voices di Russ Ballard, una hit degli anni ’80. Nonostante il pessimo approccio con la canzone, la band è riuscita a convincere i giudici con una esibizione sontuosa, anche se Fedez ha avanzato alcuni dubbi sul fatto che i ragazzi abbiano realmente sentito loro il brano.

Serafine, producer in squadra con Fedez, si è esibita con una canzone dei Beatles. Audace e alternativa l’esibizione e l’artista hanno riscosso consenso. Il primo a esprimere il suo giudizio è stato Dargen, che ha dato parere super favorevole. Morgan ha poi chiesto a Fedez: “Voglio capire come mai all’interno del tuo percorso hai scelto di assegnare un brano dei Beatles”. La scelta di cambiare la melodia ha generato poi un punzecchiamento tra Morgan e Fedez che si è poi risolto con una risata.

Gli Astromare hanno sorpreso la platea di X Factor con Don’t stop me now dei Beatles in una inedita versione che ha fatto ballare i presenti, ma non ha convinto pienamente Ambra e Fedez. Morgan ha sottolineato: “Non ho assegnato io il brano grazie di averlo sottolineato”.

Settembre ha poi proseguito la sfida della seconda manche del secondo live show con Chiagnie di Geolier feat. Lazza e Takagi e Ketra. Un brano che è, secondo Ambra e Morgan, troppo nelle corde del cantante. I due hanno criticato la scelta di Dargen, spiegando che vorrebbero vederlo in altre cose che si discostano dal suo quotidiano.

Asia è salita sul palco con All the stars di Kendrick Lamar con SZA, cambiando una parte del testo. Dargen ha sottolineato: "Una buona esibizione ma il brano era veramente difficile". La giovane ha passato una settimana difficile a causa della possibilità, scongiurata, di uscire durante il primo live di X Factor.

Matteo Alieno ha sorpreso gli spettatori con un brano di spessore di Lucio Battisti, Dio mio no. Una scelta azzeccata che ha sollevato apprezzamenti importanti. Fedez ha detto immediatamente: "Hai spaccato, tu non deludi mai. Hai suonato bene, hai messo un’energia pazzesca, bravo”. Morgan ha detto in merito: "Sei stato incredibile come interprete, anche la produzione è bella. Mi sei sembrato veramente un genere."

Esito seconda manche e ballottaggio: chi rischia l'eliminazione

La seconda cantante al ballottaggio con Gaetano è Asia, che ha sfidato in battuta finale il giovane artista. Lo scontro ha mostrato una clip del cantante in squadra con Ambra, poiché è ancora minorenne e per questo non può apparire dopo le 24.00, e il live della concorrente di Fedez. I giudici non hanno raggiunto una maggioranza e perciò si è verificato un 'tilt', sostanzialmente una parità, e il pubblico ha deciso chi doveva proseguire la sua corsa. La seconda puntata dei live show di X Factor 2023 si è conclusa con l'eliminazione di Asia, quindi Fedez perde una componente della sua squadra. Oltre il dispiacere per la giovane, è emersa anche la gioia per Gaetano che invece può proseguire la gara canora.

ASIA non smettere di inseguire il tuo sogno. #XF2023 pic.twitter.com/LDbQXGt5Zf — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 2, 2023