X Factor, riassunto della seconda puntata: nuovi scontri ed esibizioni stellari

La seconda puntata di Auditions di “X Factor”, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW TV dalle 21:15, non lascia indifferente il pubblico che tra nuovi scontri - quello tra Ambra e Morgan in primis - esibizioni memorabili e look stravaganti ha avuto modo di vivere emozioni intense e talvolta divertenti. Ma vediamo insieme cosa è accaduto nella puntata del 21 settembre 2023 del talent show musicale che vede in giuria Fedez, la Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan e Francesca Michielin nel ruolo di presentatrice.

Il riassunto della puntata del 21 settembre di X Factor 2023

Alvaro: il cantante e barbiere di origine cubana porta sul palco la canzone “U Remind Me” di Usher, e colpisce perché mentre canta si strappa la camicia nera, mostrando il suo fisico scolpito: Ambra Angiolini sembra pienamente soddisfatta della visione. “Sei più bravo come ballerino, però sei anche una persona di spettacolo con cui si riesce a costruire un progetto, perché hai tante sfaccettature", dice Morgan. “Pensare di avere un concorrente che sa gestire anche il palco è una grande cosa”, afferma Fedez. E sono 4 sì.

Vittoria: la giovane è entrata nei trend di Twitter per la sua "modestia", tanto che quando Fedez le chiede: “pensi di avere l’X Factor?”, lei ribatte: “Certo, con un nome come il mio il destino è già scritto!”. Si esibisce sulle note di “I Will Survive” con grande sicurezza, ma alla domanda di Fedez: "cosa pensi tu dell’esibizione?", le risponde: “Non lo so, non l’ho vista”. Tutti battono le mani, e il rapper afferma: “Mi hai steso”. Simpatica sì, ma Ambra e Fedez dicono no, mentre Dargen e Morgan approvano ma non basta.

Manifesto: portano su Sky Uno l’inedito “Zecca”, una canzone che entusiasma tutti, anche la Angiolini che si muove a ritmo di musica per diversi secondi. I due govani affermano di apprezzare il sì di Morgan, ma quando tocca ad Ambra: "Hai detto che era importante Morgan... Guarda come diventano parac**i". Morgan gli dice di chiederle scusa e lo fanno, così Ambra gli dà il suo sì. Li rivedremo presto, nonostante, secondo Fedez, nella canzone "manchino quelle descrizioni di immagini che ti rimangono impresse”. Dargen gli fa eco: “Sì, mancano dei colpi di scena nel brano, ma è un brano molto sincero”.

Carmelo Genovese: il giovane canta e suona con la chitarra "Fiore di Maggio" di Fabio Concato. Voce meravigliosa, delicatezza che tocca l'anima. Una perfomance da amare e ricordare, con tanto di torcia dei cellulari attivata dal gran parte del pubblico in studio. Fedez appare visivamente emozionato e incredulo, Morgan si commuove, e molte persone tra gli spettatori piangono. Anche lui stesso ha gli occhi lucidi. Non manca la standing ovation e applausi infiniti: “Ti voglio lasciar prendere gli applausi. Tu ti sei sentito nudo, completamente nudo. Grazie perché ci hai dato una bella emozione”, dice Morgan. “Sei il primo concorrente che canta e suona ciò che è, c’è una verità che andrebbe preservata, come i Panda”, afferma la Angiolini.

Felicity Lucchesi: la ragazza canta "Heroes" di David Bowie, suonando anche la tastiera. Durante l’esibizione Morgan esclama: “È difficilissimo da fare”, riferendosi all'arrangiamento, ma il bello arriva dopo. Felicity scende dal palco per abbracciare Morgan con entusiasmo. Tutto comincia quando, dopo la performance, la giovane racconta che all'età di 8 anni andò al suo primo concerto con la sorella, e indovinate un po'? Era proprio quello del cantautore che, tra l'altro, concesse alle due bambine un autografo. "Tutti questi anni, che bello. Sono fiero di te!", ammette Morgan durante l'abbraccio e prima di ricordarsi della sorella di Felicity, Astrid: “Ma quella bambina era lei!”. Davanti ai giudici arriva anche la sorella, seduta tra il pubblico, che corre incontro al cantautore e lo abbraccia: “Sono quattro sì, Astrid, per te!”, dice Morgan. Ambra è l'unica a dire no. Prima di uscire dallo studio, la Michielin le chiede: “Cosa hai imparato da questa lezione? Che se vieni ai miei concerti passi direttamente ai Live!”.

Cremlino: canta l'inedito Waikiki, scritto in Estonia, dove è rimasto bloccato per due settimane a causa del Covid e "lì è nato, nel freddo, un pezzo estivo”. Tutti ridono dopo la dichiarazione, mentre Fedez rivela: “Mi hai già colpito il cuore!”. Riceve 4 sì, ma all'uscita dallo studio, mentre cerca di abbracciare Francesca Michielin, lei confessa: “Scusami non ti abbraccio, sei molto sudato e non me la sento”.

Simona Bonura: studia da autodidatta, o meglio è convinta che la sua voce sia un dono, e lo è. Ha una voce angelica, è intonata e potente. Ha tutto, e anche pubblico e giudici ne sono certi: gli applausi, anche durante l'esibizione, non sono mancati. Canta "L'addio", scritta da Franco Battiato e cantata da Giuni Russo. "Tutto questo mi commuove sempre moltissimo perché il talento è una grande cosa. Sei piccola così ma lata 3 metri”, commenta Ambra". Dargen D'Amico aggiunge: "Non so se sia un dono per te, perché può essere anche una condanna, ma per il pubblico è un dono senz'altro!” 4 sì per Simona, che emoziona tutti e fa piangere la Angiolini in diretta.

Isobel Kara: il duo, una donna e un uomo, si presentano con l’inedito "La gallina", un brano insolito ma molto apprezzato, soprattutto dalla Michielin. Il testo è particolare e riporta le seguenti parole: "La gallina ha fatto un uovo, la gallina adesso è un uomo. La gallina capricciosa, lei non sa cos’è una rosa. Prima l’uomo o la gallina?". Nel frattempo il giovane, avvicinandosi con fare inquietante, tanto da intimorire Fedez, appoggia due uova sul tavolo dei giudici. "A chi tocca amici? Non si sa, nasce prima Dargen o Fedez? Ambra?", chiede Morgan, e quest'ultima ribatte: "E che sono io, una gallina?”. I due, divertendosi e spiazzando tutti, passano alla prossima fase di "X Factor".

Ma la domanda è: nascono prima gli Isobel Kara o la gallina?#XF2023 pic.twitter.com/qm3eFyvcAm September 21, 2023

Maria Tomba: entra all’Allianz e conquista tutti con la sua energia travolgente e la gioia che emana dall'inizio alla fine della sua permanenza sul palco (a parte quando Ambra le dice di no). Alle Auditions canta "Piece of my heart" di Janis Joplin e rivela: "Sono asmatica e non ho il Ventolin, però mi sto allenando" (ha il fiatone). La simpatia non le manca di certo e la cosa buona è che la rivedremo presto, con 3 sì portati a casa e tutti meritati.