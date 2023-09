X Factor, il riassunto della terza puntata di Audizioni: le performance migliori

Anche l'ultima puntata dedicata alle Audizioni di "X Factor" è finita, lasciandosi ormai alle spalle risate, emozioni e tanto altro. Come sempre, al timone del talent show musicale c'è Francesca Michielin, mentre la giuria è composta da un Fedex annoiato, un Dargen D'amico quasi assente, i cui commenti si esauriscono in poche parole, un'Ambra Angiolini spesso controcorrente e un Morgan più attivo che mai. Tra gli ultimi due artisti, stranamente, non c'è nessuna discussione in diretta, solo un momento divertente dietro le quinte in cui la showgirl mette delle ciglia finte al cantautore. Poche sono le performance meritevoli di attenzione, ma altre vale il tempo citarle per via di commenti interessanti ed esibizioni molto particolari.

Il riassunto della puntata del 28 settembre di X Factor 2023

Alice Barbara Tombola canta “Purple Rain” di Princi con una forza esplosiva, ma non convince Fedez. Arriva sul palco di "X Factor" perché è "stufa di ricevere no e quindi ho pensato: 'Se mi devono dire no, almeno che sia un grande no, davanti a tutti". Ad Ambra Angiolini sarebbe piaciuto sentirla in una canzone italiana, anche se "con la sua voce potrebbe cantare qualunque cosa", mentre Morgan afferma: “Qui dentro non è tanto la tecnica, io penso sempre a quella e mi perdo la gioia, il senso di liberazione... Per me è un sì”. È dentro con tre sì.

Giovie&Micke arrivano da Rovigo e sono due ragazzi che si conoscono di nome e di vista da sempre: “Non è una grande città. Lui era il cantante di Rovigo, l’unico”, dice Micke. Si esibiscono sulle note di “Someone You Loved” di Lewis Capaldi e ricevono gli applausi del pubblico, che dà vita a una mezza standing ovation. Ma durante lo spettacolo Giovie pensa (male) di coinvolgere gli spettatori in studio e Morgan non apprezza: “Quello che avete fatto non è all’altezza di quelle che erano le mie aspettative. Giovie, per me cantavi molto bene, ma alzare le mani, incitare il pubblico, fare come se fossi in uno stadio… Fosse stata una tua canzone, sì, ma così no. Dovresti concentrarti più sulla tua voce, hai fatto un’esibizione molto sporca”. I due giovani passano ugualmente.

Jacopo Carosi è un appassionato di horror grazie alla passione della madre per il genere e porta sul palco l'inedito “Furio Camillo”, un brano rap che colpisce per il testo che parla di morte e parti di corpi tagliate. Il pubblico approva la canzone, ma Ambra Angiolini commenta: "Più che Hitchcock è Non aprite quella porta. A Furio Camillo non ce vado, sicuro”. Fedez aggiunge: “È uno storytelling molto ben fatto tecnicamente, ma molto edulcorato, se vogliamo mettere le mani nel sangue mettiamole bene”. Il ragazzo non supera l'audizione.

Francesca Spennato canta " Ain’t got no, i got life" di Nina Simone ed è "intrippata" con lo studio del chakra, ovvero le energie che interagiscono nel nostro corpo. Secondo quest'ultima, il chakra di Morgan sarebbe quello del cuore, perché "mi sembri una persona molto cucciola”. Per D'Amico: “Hai scelto un brano molto importante, che hai eseguito bene, rispettando il brano originale ma facendolo tuo”. Fedez dice no, ma la donna passa alla fase successiva.

Anna Castiglia sorprende il pubblico e i giudici con l'inedito "Ghali", un brano ironico di protesta, un inno alle colpe: "Se ottengo qualcosa è merito mio, ma se la perdo è colpa di Dio", dice il testo. Dal pubblico arriva la prima vera standing ovation della serata, mentre la Angiolini è certa di una sola cosa: “Ti vorrei tanto in squadra con me e vorrei che la guidassi tu. Io ti verrei dietro”.

Niccolò Selmi si esibisce nell'inedito "Doccia Ghiaccia", conquistando tutti i giudici. “Mi sembra che tu abbia bisogno di credere in te, perché dal punto di vista artistico sei incredibile”, dice Morgan. Ambra è commossa e ha gli occhi lucidi: “Non sai quanto capisco quello che tu racconti, e lo fai con una gentilizza che in queste situazioni non è facile da usare. Ti dico grazie”. Fedez chiude: “Niccolò, sei l’esempio di come la musica può essere la cura”. Per lui 4 sì.

Alessandro Conti porta sul palco "L'Avvelenata" di Francesco Guccini, ma non sentendo la base musicale nelle cuffie deve interrompere l'esibizione una prima volta. I giudici gli danno una seconda possibilità, ma l'uomo non riesce a seguire il tempo con la voce e quindi sono 4 no. Per lui mette una buona parola Francesca Michielin, dicendogli di andare avanti, nonostante tutto, perché queste cose capiteranno più volte nella vita.

I Ken La Fen cantano "Il calvo" il cui ritornello suscita l'interesse di tutti i giudici, divertiti dalle parole: "Mi ritrovo in testa i peli della fi*a". Per loro la corsa finisce qui.

Gaetano de Caro canta " It’s a Man’s Man’s Man’s World" e riceve la seconda standing ovation del pubblico. “Tu puoi andare davvero ovunque, bravo!”, ammette Ambra. Fedez: "La tua più grande sfida sarà quella di non essere solo una voce, ma i presupposti e le fondamenta solide su cui costruire ci sono tutte”. Morgan: “Io penso che tu potresti essere bruciato, per investire nel futuro tu dovresti essere risparmiato adesso”. Dal pubblico qualcuno fa presente che anche Francesca Michielin aveva 16 anni quando ha iniziato. Morgan: “Guardo te ma è come se parlassi con tua madre. Signora, suo figlio è passato!”. Il suo è il sì decisivo.

Samuele Baracco si presenta con "Nessuno vuole essere Robin", grande successo di Cesare Cremonini. La sua è un’interpretazione delicata, e il pubblico apprezza la performance. “Tu sei un musicista, la musica è il tuo modo di comunicare. Non c’è sforzo o strategia, non hai imitato Cremonini, è come se l’avessi scritta tu”, commenta Morgan. “Mi fai proprio venire voglia di fare questo mestiere”, dichiara Ambra. “Nessuno vuole essere Robin, ma tu vuoi essere protagonista qui”, dice Dargen, e il giovane risponde: “Non credo che si debba per forza essere protagonisti, si può essere dei messaggeri”. Dargen concorda, e sono 4 sì per Samuele!

Christian Nubukpo canta Feliz Navidad e ottiene una standing ovation. “Ma perché?”, chiede Morgan incredulo, trattandosi di un brano di Natale ed essendo in quel momento piena estate. "Come perché?", ribatte l'uomo. “Secondo me, per stare bene”, risponde Dargen. “Il brano potrebbe avere successo tra qualche mese, a Natale”, chiude così il discorso Ambra. Christian non passa alla prossima fase di "X Factor".

Quando e dove vedere la quarta punata di X Factor

La quarta puntata di "X Factor", la prima dedicata ai Bootcamp, va in onda giovedì 5 ottobre su Sky Uno e in streaming su Now TV e SkyGo intorno alle 21:15.