X Factor, riassunto terza puntata dei live: “musica ribelle” tema centrale, Gaetano De Caro eliminato

La “musica ribelle”, ecco il tema su cui si è basata la terza puntata dei Live di X Factor 2023; una serata all’insegna della musica che si fa portatrice di messaggi significativi, canzoni d’impegno sociale, politico e molto di più. I concorrenti si sono confrontati con canzoni molto importanti, dai testi dirompenti e significativi. Cosa è accaduto? Ecco il riassunto della puntata.

Colapesce e Dimartino aprono la terza puntata di X Factor

La serata è iniziata subito con il botto: lo show è stato aperto da tutti i concorrenti in gara che si sono esibiti con i super ospiti Colapesce e Dimartino in un medley dei brani “Splash” e “Musica leggerissima”. La conduttrice Francesca Michielin ha poi presentato i giudici Morgan, Dargen D’amico, Ambra Angiolini e Fedez per entrare nel vivo della gara.

X Factor, prima manche e primo concorrente al ballottaggio

Il primo ad esibirsi è stato Settembre, della squadra di Dargen, con il brano “Girls Just Want To Have Fun” di Robert Hazard nella versione di Cyndi Lauper. Una canzone scelta a rappresentare il diritto alla parità di divertimento tra uomini e donne. Subito dopo, per la squadra di Ambra, si è esibito Matteo Alieno con il brano “Non è per sempre” degli Afterhours; mentre per la squadra di Morgan sono saliti sul palco gli Astromare con la cover di “Anyway” dei Genesis, che però non ha convinto a pieno Fedez.

E proprio a proposito di Fedez, la quarta concorrente ad esibirsi è stata Maria Tomba, presentata da Fedez come “la più ribelle”, con il brano “Sono Un Ribelle Mamma” degli Skiantos. Esibizione che ha riservato a Fedez anche qualche cuscinata ben assestata. A seguire sono saliti sul palco gli Stunt Pilots della squadra di Dargen con la canzone anticonformista “Nessuno Mi Può Giudicare” di Caterina Caselli. A chiudere la manche è stata poi Angelica, della squadra di Ambra, con la cover di “Generale” di Francesco De Gregori. Una canzone dal forte significato che ha commosso ed emozionato tutti.

Tra la prima e la seconda manche sono tornati sul palco i superospiti Colapesce e Dimartino che si sono esibiti nel brano “Sesso e Architettura”. Ma la gara è poi tornata nel vivo con la votazione del pubblico che ha portato gli Stunt Pilots al ballottaggio.

Seconda manche e terzo eliminato di X Factor 2023

La gara è poi proseguita con la seconda manche e le esibizioni degli altri cinque concorrenti rimasti. Il primo ad esibirsi è stato Gaetano De Caro, squadra di Ambra, con un brano sorprendente: “Born This Way” di Lady Gaga. A seguire si sono esibiti i SickTeens di Morgan con la cover di “Rebel Rebel” di David Bowie, definita da Morgan come la “canzone per eccellenza della ribellione”. Terza concorrente della seconda manche Sarafine, squadra di Fedez, con una cover rivisitata di “Get Up, Stand Up” dei The Wailers che ha ottenuto grandi complimenti.

A chiusura della seconda manche è poi salito sul palco Il Solito Dandy, della squadra di Dargen, con il brano “Compagno di scuola” di Antonello Venditti; e a seguire Selmi, della squadra di Morgan, con la cover di “La Libertà” di Giorgio Gaber. Chiuso il televoto, Gaetano De Caro è finito al ballottaggio con gli Stunt Pilots.

I concorrenti al ballottaggio si sono poi esibiti nei loro cavalli di battaglia: “Kiss” di Prince per gli Stunt Pilots e “Pensiero Stupendo” di Patty Pravo per Gaetano. Il terzo eliminato di X Factor 2023 è stato Gaetano De Caro per volere di tre giudici su quattro.