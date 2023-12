Zecchino d'oro 2023, oggi in tv la finale: anticipazioni, canzoni, scaletta

Oggi, 3 dicembre 2023, dalle ore 17.20 alle ore 20.00 su Rai 1, va in onda la finalissima de "Lo Zecchino d'oro" giunto alla sua 66esima edizione. Una rassegna musicale storica, dunque, che vede oggi in conduzione Carlo Conti, anche direttore artistico. Le anticipazioni, la giuria, le canzoni e i rispettivi giovanissimi cantanti: leggiamo ciò che c'è da sapere per affrontare al meglio il pomeriggio musicale di casa Rai.

Zecchino d'oro 2023, la finale: anticipazioni

La 66esima edizione de Lo Zecchino d'Oro, il celebre festival musicale dedicato ai bambini, ha preso il via su Rai1 venerdì 1° dicembre 2023, regalando spettacolo e allegria. L'evento si sviluppa in tre tappe, con le prime due puntate condotte da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, mentre la finale, in onda oggi, 3 dicembre, è presentata dal Direttore Artistico Carlo Conti.

La competizione vedrà 14 canzoni in gara, interpretate da 17 giovani talenti accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Questi giovani artisti, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, provengono da 8 diverse regioni italiane e da tre paesi esteri: Grecia, Bulgaria e Albania. Un'edizione particolarmente inclusiva, che include anche la Valle D'Aosta per la prima volta nella storia della manifestazione canora.

Il tema di quest'anno, "La musica può", celebra il potere della musica di divertire ed educare. Da oltre 60 anni, il festival ha portato gioia e spensieratezza nelle case di generazioni di bambini, insegnando valori importanti come la solidarietà, l'accoglienza e l'amore per la terra.

Il festival non si limita al puro spettacolo, ma promuove anche l'importante iniziativa di solidarietà "Operazione Pane". In collaborazione con Antoniano, l'iniziativa sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo, compresi Paesi come Ucraina, Romania e Siria. È possibile sostenere questa causa inviando un sms o effettuando una chiamata da rete fissa al numero solidale 45538.

Inoltre, il 66° Zecchino d'Oro presenta un nuovo premio, il "Premio Rai Radio Kids", che verrà assegnato alla canzone più adatta all'ascolto in radio. La giuria di qualità che decreterà la canzone vincitrice è composta da conduttori, autori, attori e figure professionali legate al mondo della radio. Mentre la Giuria dei Piccoli è composta da 20 bambini, sempre diversi da puntata in puntata, la Giuria dei Grandi ha visto: nella prima puntata Lino Banfi, Gabriele Cirilli ed Elettra Lamborghini; nella seconda Flora Canto, Francesco Paolantoni e, ancora, la Lamborghini; in finale vediamo Paolo Conticini, Diletta Leotta, Rocío Muñoz Morales, gli youtuber Ninna e Matti e i Buffycats della serie "44 gatti".

L'evento non mancherà di coinvolgere il pubblico anche attraverso la piattaforma TikTok, con la presenza di Nunù e due nuovi creator, Mìmi e Nartico. La finale, oltre a decretare il vincitore ufficiale, riserverà una novità: il "Premio Rai Radio Kids", che premierà la canzone più adatta all'ascolto radiofonico. Una giuria composta da professionisti del settore radiofonico sarà incaricata di scegliere il brano vincitore

Le canzoni in gara

Le canzoni in gara alla 66esima edizione dello "Zecchino d'oro" sono:

Ballano

Musica di Carmine Spera e Antonio Buldini. Testo di Carmine Spera e Antonio Buldini. Cantata da: Matilda, 9 anni, di Fiumefreddo Di Sicilia (Catania). Genere rock elettronico

La casa stregata

Musica di Valerio Baggio. Testo di Mario Gardini. Cantata da: Gaia, 5 anni, di Capodrise (Caserta) e da Claudia, 9 anni, di Bari. Genere musicale Cartoon

Ciao Europa

Musica di Lodovico Saccol. Testo di Arcangelo Crovella e Lodovico Saccol. Cantata da: Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia). Genere musicale rock sinfonico

Ci ci ci co co

Musica di Michele Paulicelli e Marco Iardella. Testo di: Michele Paulicelli – Marco Iardella. Cantata da: Martina, 8 anni, di Roma. Genere musicale: Latin-Dance

Ci pensa mamma

Musica di Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi. Testi di Piero Romitelli, Gerardo Pulli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi. Cantata da Greta, 9 anni, di Genova. Genere Dance

Ci vorrebbe un ventaglio

Musica di Gianluca Buresta e Giorgio Iommi. Testo di Emilio Di Stefano. Cantata da: Aurora, 9 anni, Civitanova Marche (Macerata). Genere musicale reggae

Le dita nel naso

Musica di Pierpaolo Guerrini e Matteo Bocelli. Testo di Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni. Cantata da: Viola Marie, 8 anni, di Zoagli (Genova) Genere musicale Brit-Pop

La frutta e la verdura

Musica di Paolo Vallesi e Giulia Mutti. Testo di Giulia Mutti. Cantata da: Ginevra, 6 anni, di Roma. Genere musicale: Brit-Acustico

Mister spazzolino

Musica di Valentina Ambrosio. Testo di Valentina Ambrosio. Cantata da Valentina Maria, 9 anni, Santo Stefano Magra (La Spezia). Genere musicale rock

Non ci cascheremo mai

Musica di Max Gazzè e Francesco De Benedettis. Testo di Francesco De Benedittis – Francesco Gazzè. Cantata da Salvatore, 9 anni, di Napoli Genere musicale elektro-punk

I numeri

Musica di: Maurizio Fabrizio Testo di: Katia Astarita Cantata da: Delia, 10 anni, di Bova Marina (Reggio Calabria) Genere musicale: Reggae-Indie Temi: didattica, filastrocca per bimbi piccoli, il mondo ci aiuta a imparare, amore per la mamma

Puz puz puzzola

Musica di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni. Testo di Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni. Cantata da: Céline, 5 anni, di Excenex (Aosta) Genere musicale: Dance-Elettronico

Zitto e Mosca!

Musica di Giuseppe De Rosa. Testo di Flavio Careddu e Irene Menna. Cantata da Edoardo, 10 anni, di Chiaravalle (Ancona). Genere musicale Funk-Rock

Dove vederlo in tv e in streaming (3 dicembre 2023)

La finale della 66esima edizione dello "Zecchino d'oro" va in onda oggi, domenica 3 dicembre 2023, dalle 17.20 su Rai 1. Le puntate della storica manifestazione canora sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. L'evento è trasmesso su RaiPlay anche con sottotitoli e interpretato in lingua dei segni italiana (LIS) da bambini sordi e udenti dell'istituto Tommaso Silvestri Magarotto di Roma.

