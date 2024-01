"Nunzia De Girolamo sfodera le gambe per ravvivare gli ascolti", lei sbotta: "Sessismo puro"

Non è un periodo roseo per Nunzia De Girolamo, che deve fare i conti con i bassi ascolti di Avanti Popolo, secondo le ultime indiscrezioni a un passo dalla chiusura anticipata a causa dei numeri. La conduttrice per il momento non commenta, ma tuona sui social dopo un articolo trovato sul web.

Sul suo profilo Instagram condivide il pezzo - senza fare il nome del sito - che parla proprio del problema ascolti: "Nunzia De Girolamo non ci sta e decide di sfoderare un'arma segreta per ravvivare gli ascolti in crisi - si legge - Le telecamere, infatti, indugiano spesso sullo stacco di gamba della sensuale giornalista. Basterà questo per risollevare la sorte di Avanti Popolo?".

Affermazioni oggettivamente gravi, a cui la conduttrice replica senza sconti: "Stamattina un giornale, online, scrive che la sottoscritta avrebbe usato una 'arma segreta' per far crescere gli ascolti di Avanti Popolo. Quale? Lo stacco di gamba! Sessismo allo stato puro - tuona Nunzia De Girolamo - Una donna non può vestire come meglio le pare? Poi facciamo la morale agli altri. Accusiamo le persone di bullismo mediatico, essendo noi stessi bulli. Fingiamo di batterci per la libertà delle donne con la presunzione di essere le più attente femministe. E quando l'informazione sembra espressione di un tempo lontano ed abominevole tutti zitti". La conclusione è durissima e va dritta al punto: "I valori di cui siamo portatori o portatrici non possono essere alimentati solo da simpatie e personalismi". Tra i commenti, epico quello della psicoterapeuta Stefania Andreoli: "Che disgusto Nunzia. Martedì ti voglio in onda in bikini".