Pamela Prati è “Splendida Splendente” a Tale e Quale, poi gag sulla “notte con Malgioglio”

Pamela Prati è la prima ad aprire la puntata di Tale e Quale Show, lo fa imitando Donatella Rettore con la sua “Splendido Splendente”. Se il trucco lascia un po’ a desiderare così non è per la performance. L’ex diva del bagaglino dimostra di essere piuttosto dinamica e a suo agio sul palcoscenico e riceve il plauso della giuria.

Pamela Prati è Rettore, applausi dalla giuria

Pamela Prati è stata davvero travolgente nei panni di Donatella Rettore, tanto che la “regina della giuria” Loretta Goggi l’ha promossa a pieni voti: “Brava, hai un fisico bestiale incredibile. Non è facile fare Donatella perché ha una voce alta e potente. Tu sei stata brava”. Anche Panariello ne ha lodato la prova, mentre Malgioglio ha subito scherzando tirando dei semi sul pavimento: “Sono per far germogliare i prati. A parte le stonature credo che ti sei divertita e hai fatto divertire”. Il bello è arrivato dopo, infatti Panariello ha scatenato un vero e proprio caso con il “letto gate” tra la showgirl e Cristiano Malgioglio.

Malgioglio e quella volta a letto con Pamela Prati, poi tira i semi sul palco

Confermate che dopo aver piantato questi semi nasce un altro #CristianoMalgioglio?#taleequaleshow pic.twitter.com/IH6y7btQvC — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023

Giorgio Panariello dopo aver lodato Pamela Prati tira fuori una battura che scatena le risate dei colleghi di bancone e del pubblico: “Mi risulta che te hai dormito con Cristiano Malgioglio, a parte il senso di solitudine cosa hai provato?”, con il paroliere che ha risposto “io per la prima volta ho dormito con una donna, anche se lei era una bambina. Doveva fare un servizio con Adriano Celentano. Io per non avere un contatto misi un peluche nel mezzo, un’orsacchiotto. Io ero tutto pieno di bolle per il pelo del peluche”. Panariello rincara la dose: “È allergico alle donne”, con Carlo Conti che è costretto a intervenire ridendo.