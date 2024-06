Il Papa premia i comici in Vaticano: "Si può ridere anche di Dio? Certo, si scherza con chi si ama"

Questa mattina nella sala vaticana di Palazzo Apostolico Papa Francesco ha accolto un centinaio di comici da tutto il mondo, da Whoopi Goldberg che, di recente, annunciando che si farà il terzo film di Sister Act, aveva confidato che vorrebbe che il pontefice vi prendesse parte, a Geppy Cucciari che, al momento del baciamano, ha omaggiato il Pontefice con una bottiglia di mirto, perché - ha detto a margine dell'incontro - "La regola della Sardegna è non arrivare mai a mani vuote".

Presenti anche Luciana Littizzetto che ha letto la preghiera di San Tommaso ("Ci incontriamo sempre ai funerali, almeno oggi in un giorno di gioia!"); Pio e Amedeo che arrivati in udienza coi genitori, Cristian De Sica che ha sintetizzato: "Il Papa è più spiritoso di noi e mi ha confidato che ieri sera si è rivisto per la quinta volta 'Miracolo a Milano' (la pellicola del 1951 girata dal padre Vittorio, ndr). Fare ridere in questo periodo è una grande soddisfazione".

Il discorso del Papa ai comici

"Guardo con stima a voi artisti che vi esprimete con il linguaggio della comicità, dell’umorismo, dell’ironia" ha detto il Pontefice rivolgendosi alla platea: "Denunciate gli eccessi del potere; date voce a situazioni dimenticate; evidenziate abusi; segnalate comportamenti inadeguati... Ma senza spargere allarme o terrore, ansia o paura, come fa molta comunicazione; voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere". E ancora: "Il vostro talento è un dono prezioso. Insieme al sorriso diffonde pace, nei cuori, tra le persone, aiutandoci a superare le difficoltà e a sopportare lo stress quotidiano. Ci aiuta a trovare sollievo nell’ironia e a prendere la vita con umorismo" ha aggiunto in un passaggio: "Ricordatelo, quando riuscite a far sgorgare sorrisi intelligenti dalle labbra anche di un solo spettatore, e non è una eresia, fate sorridere anche Dio. L'umorismo non offende, non umilia, non inchioda le persone ai loro difetti. Mentre oggi la comunicazione genera spesso contrapposizioni, voi sapete mettere insieme realtà differenti e a volte anche contrarie. Quanto abbiamo bisogno di imparare da voi! La risata dell’umorismo non è mai 'contro' qualcuno, ma è sempre inclusiva, propositiva, suscita apertura, simpatia, empatia".

Infine: "Si può ridere anche di Dio? Certo, non è bestemmia questo, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo" ha proseguito: "La tradizione sapienziale e letteraria ebraica è maestra in questo! Si può fare ma senza offendere i sentimenti religiosi dei credenti, soprattutto dei poveri. Cari amici, Dio benedica voi e la vostra arte. Continuate ad allietare la gente, specialmente chi fa più fatica a guardare la vita con speranza. Aiutateci, con il sorriso, a vedere la realtà con le sue contraddizioni, e a sognare un mondo migliore. Pregate per me, col sorriso. A favore!".