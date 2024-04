David Parenzo minacciato sotto gli studi di La7, polizia sul posto: le immagini

A poco più di un mese dalla contestazione alla Sapienza - quando un gruppo di studenti del collettivo Cambiare Rotta gli impedì di tenere un convegno sulla parità di genere organizzato dagli universitari di Fratelli d'Italia - David Parenzo è finito di nuovo nel mirino della protesta.

Questa mattina, sotto gli studi di La7, giovani manifestanti pro Palestina, appartenenti sempre a Cambiare Rotta, si sono riuniti per gridare ancora una volta contro il giornalista . "Minacce e aggressioni, Parenzo vuoi darci ancora lezioni?" si legge sullo slogan srotolato sotto l'emittente, dove sono arrivate anche le forze dell'ordine per monitorare la situazione. A pubblicare le foto la giornalista Flavia Fratello su X: "Davanti a La7 questa mattina. David Parenzo è stato minacciato ancora una volta, immagino da fieri democratici - scrive - No, non va bene per niente. Massima solidarietà".

Parenzo, in onda regolarmente, ha replicato in diretta a quanto stava accadendo fuori: "Sono a lavoro da questa mattina alle 8, mi sembra tutto sotto controllo. Nessun allarme, siamo qui a lavorare con grande serenità".