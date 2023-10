Patty Pravo a Belve: “C’è stato amore nella mia vita, ma mai con una donna”

Patty Pravo è una delle più grandi dive della musica italiana, per questo la sua vita non è mai stata totalmente un libro aperto almeno fino alla puntata di Belve. Ai microfoni di Francesca Fagnani la leggendaria interprete de “La Bambola” si racconta senza freni, senza filtri, rispondendo a tutto sia su temi lavorativi che della sua vita privata. Parlando anche della madre ritrovata in tarda età e delle droghe abusate per puro divertimento.

Patty Pravo a Belve l’intervista tra vita privata e i successi musicali

“Mi sento un gatto, sono indipendenti e fanno le fusa”, spiega subito Patty Pravo davanti alla storica domanda inaugurale di Belve “Ho scelto questo nome perché al Conservatorio studiavamo Dantismo e c’erano le anime prave. Ho pensato a Pravo. Tutte si chiamano Patty e quindi ho scelto questo” è la prima confessione a Francesca Fagnani. “Non sono capace di essere spietata. Oggi forse sono più donna di prima, ma non mi interessa ciò che dicevano. Credo che diva sia uun aggettivo che ci può stare per me. Sono stata una donna libera, ho cantato anche pezzi avanti come “Pensiero stupendo” e “Pazza Idea”. Mi dicono che sono un’icona e mi piace. Quando ero ragazzina mi dicevano che ero antipatica, ora appaio in modo diverso. “La Bambola” è stata una condanna da 49 milioni di copie. Ragazza prodigio forse è il complimento più carino che ho ricevuto”

Sull’onda di successo da giovane: “Non sono stata travolta, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni. Io guadagnavo follie ma non sapevo nulla di tutto questo. Lasciavo le cose in mano agli altri, loro mi hanno pure un po’ fregata. Non ho il senso delle proprietà materiali, solo quanto basta. Mi sono sputtanata quasi tutto, non ho idea di quanto ho dissapato. Ho un appartamento a San Francisco, casa a Roma, viaggio, lavoro e sto bene così”.

Su un’aggressione da parte di una donna in passato “Ho anche salvato quella donna dai miei bodyguard e l’ho portata nel mio camerino. Poi però sono andata a Roma in macchina per mettermi a posto. È difficile che io possa restare shoccata”, mentre sulla stima di Vasco Rossi spiega “Io ho sempre fatto ciò che volevo, non mi sono mai posta il problema di piacere o meno. miei racconti sono tutti veri Le bugie richiedono una faticosa preparazione mentale, io non la ho. Non è da me capire e costruire, io ho sempre fatto quello che volevo in quel momento per quello c’è stata anche la trasgressione. Non mi viene mai il sospetto di essere un docile strumento in mano a qualcuno, mi sono sempre truccata da sola. Nessuno mi ha mai detto nulla perché facevo tutto benissimo da sola”.

Il rapporto con la madre e il periodo della droga

Sulla depressione della madre post parto che l’ha fatta vivere con i nonni: “Io l’ho conosciuta nel 1980, anzi forse era il 1990. Abbiamo avuto tempo per fare una vita normale che non ho mai avuto. Abbiamo parlato e recuperato tutto”, mentre sugli effetti della sua assenza spiega “A 3 anni ho iniziato a studiare pianoforte e poi danza classica, ero talmente impegnata che non ho mai avuto tempo di giocare con i bambini o a campana. Mia madre era la donna che a 91 anni faceva ubriacare quelli di 35. La mia era una famiglia molto avanti, a 14 anni mi era piaciuto fare l’amore e nessuno si è scandalizzato quando dissi di volerlo rifare subito”.

Sulla droga negli anni 1980: “Ho un disprezzo totale per la cocaina, ho visto persone che la usano e non mi piace cosa tira fuori. LSD può anche aiutare ad aprire la mente. Io queste cose le ho prese dagli anni 70 agli 80. Credo di aver provato tutte le droghe, tranne eroina e cocaina. Chi è che fa il nostro mestiere senza enfetamina? Non lo dicono proprio per convenienza, anche oggi la usano”, poi continua “Ti faceva restare sveglio, lavori talmente tanto che ti serve per la vitalità. Mi sono divertita con la droga, ma non è che usassi così tanta roba da non ricordarmi. Una volta mi sono sballata anche con l’ossigeno”.

Racconta l’esperienza in carcere con il sorriso: “Cercavano di arrivare a Maradona, che non ho mai conosciuta, e mi arrestarono. Sono arrivati dei finanzieri molto belli, vestiti bene e gentili. Loro sono entrati controllando la casa e non c’era niente. Mi hanno comunque portato in carcere ed è stata un’esperienza deliziosa, ho conosciuto una realtà e delle persone meravigliose. Ho visto che la cella era tutta sporca e ho chiesto un’altra coperta e se potevo pulire, mi hanno detto di no però avevo una carcerata che mi faceva il caffè e mi regalò delle camice. Sono stata tre giorni in carcere, mi hanno lasciato poi uscire per l’ora d’aria. Mi sono tolta la maglietta per prendere il sole e tutte urlavano dalle finestre quanto ero bella. Alcune carcerate le ho sentite anche fuori, quando uscii mi cantavano Ragazzo Triste”.

Amore, sesso e rapporto con il suo corpo

Sul sesso e l’amore spiega: “Io non facevo le orge, voglio chiarirlo, ho cantato certe cose. Ho vissuto con due uomini, ma era talmente piacevole. Uno era il chitarrista e l’altro era il bassista. Mi piacciono abbastanza magri, ma chi non vorrebbe un bel ragazzo?”, poi spiega “L’amore è esistito nella mia vita” e come potrebbe essere altrimenti con cinque matrimoni falliti. “Non credo al per sempre, non ci ho mai pensato. Non mi sono mai innamorata di una donna”, sottolinea.

Poi sul rapporto con il suo corpo: “Sono stata amata, ma non so se mi piaccio sempre. Oggi sono un po’ ingrassata, mi è cresciuto il seno e non mi piaccio così tanto il viso. Avrei bisogno di qualche ritocco ma non ho il tempo. Non mi sono mai rifatta niente solo qualche iniezione. Mi farie un lifting”, sul rapporto con i suoi anni “Vivo con serenità il tempo che passa. Mi piacerebbe finire tra le anime prave, mi farei qualche giro tra i vari girone. Non ho paura di morire, è l’unica cosa certa. Sono sicuramente più in credito con la vita. La felicità sono momenti, non penso che si possa essere sempre feriti. Devo dire però che sono una persona portata verso la serenità. Mi piace stare sola, passo abbastanza tempo sola con me stessa”.