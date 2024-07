Pio e Amedeo cantano "Bella Ciao" per Pier Silvio Berlusconi: "Una mattina lui si è svegliato e se l'è tolte dai co***"

Ieri sera a Milano c'è stata la presentazione dei Palinsesti Mediaset riservata a Publitalia, la concessionaria di pubblicità del gruppo. Un evento per gli addetti ai lavori - martedì 16 luglio, invece, sarà la volta dei giornalisti - dove però non è mancato lo show.

Tanti i volti noti dell'azienda, protagonisti della prossima stagione televisiva, tra cui Pio e Amedeo che hanno portato sul palco una performance irresistibile. Il duo comico ha rifatto la canzone "Bella Ciao" per il "comunista" Pier Silvio Berlusconi, sottolineando la rivoluzione fatta nell'ultimo anno su tutte le reti, con diverse conduttrici e showgirl messe alla porta. Il testo è esilarante: "Una mattina lui si è svegliato, oh Belen ciao, Blasi ciao, D'Urso ciao ciao ciao, una mattina lui si è svegliato e se l'è tolte dai coglion'! Qui c'è rimasta solo Maria, oh belle ciao, belle ciao, belle ciao ciao ciao, restiamo noi da mandar via e già mi sento di morir".

Prima di passare alla seconda strofa, incalzano: "È cambiato il vento, Pier Silvio è diventato un comunista". E ancora: "Tutte le genti che guarderanno Canale 5, Italia 1, Rete qua qua quattro, tutte le genti tra un po' diranno che c'è più figa su Rai 3. Non ci saranno più le Carfagna, oh Mara ciao, Minetti ciao, Aida ciao ciao ciao, finiti i tempi della cuccagna, mo' la più figa è Signorin. Il nostro tempo è terminato, oh Pio ciao, Amedeo ciao, Pio e Amedeo ciao ciao, il nostro tempo è terminato, ora trovati un lavor'. L'intellighenzia c'ha inculcato - cantano con il pugno chiuso - il culto della libertà". Il video, pubblicato dall'agente Paolo Chiparo, sta facendo il giro del web.