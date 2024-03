"Ha il cu** basso", Platinette sulla modella che soffre di disturbi alimentari: arrivano le scuse

Una battuta infelice in piena zona bodyshaming, poi le scuse. Platinette, presenza fissa della trasmissione Italia Sì - in onda su Rai 1 il sabato pomeriggio - è intervenuto con una battuta fuori luogo dopo l'intervento in studio della modella Ilaria Capponi. La ragazza, terza a Miss Italia nel 2007, ha raccontato il proprio percorso con una carriera nella moda condizionata dal rapporto con il proprio fisico, con la propria taglia e le proprie forme.

Si è parlato di disturbi alimentare e il conduttore Marco Liorni le ha augurato un ritorno in passerella, tra gli applausi del pubblico. Lo stilista Guillermo Mariotto, anche lui in studio, la saluta con un "La prendo io!". E mentre il programma si appresta a voltare pagina, si sente la battuta di Platinette: "Ha il culo basso". Parole che non sono cadute nel vuoto e hanno sollevato subito un polverone social. "Non voglio rovinarmi la domenica con il mio piccolo. So tutto - scrive la modella tra le storie Instagram dopo le tante segnalazioni - Credo che la vicenda si commenti da sola. E che non sia altro che la piena conferma di quanto ho più volte dichiarato col messaggio che cerco di farvi arrivare".

Ieri su Instagram, le scuse: "Le mie scuse a Ilaria Capponi per l'infelice battuta fatta durante Italia Sì: era solo un'irriverente scemenza detta con l'acidità della 70enne invidiosa che trova difettucci ovunque e comunque anche dove non ve sono", ha scritto Mauro Coruzzi nel messaggio abbinato al video. "Vorrei fare ancora le mie scuse sentite a Ilaria Capponi, modella molto bella che è stata oggetto di una battuta infelice da parte mia. Ho incontrato Ilaria sul treno e le ho fatto le mie scuse, che sono state anche filmate da lei. Io sono scema, ma non faccio bodyshaming", ha aggiunto.

La replica di Ilaria Capponi

Le scuse a Ilaria Capponi sono arrivate anche in privato, di persona. La modella lo racconta oggi in un'intervista al Corriere: "Sul treno di ritorno l'ho visto e mi sono messa vicino a lui. Lo ha fatto umilmente e gli credo. Immaginavo che potesse uscirne un putiferio così gli ho proposto di fare un video in cui me lo diceva pubblicamente, per evitare il massacro: tutti facciamo degli sbagli, non voglio strumentalizzare il suo". Sul fatto che si sia trattato di body shaming, però, e non di una "battuta infelice", non ha dubbi: "Spiace che dica così perché fa cadere la portata anche delle scuse". E spiega: "È stato un grande errore che poteva risparmiarsi. Le sue parole non mi hanno smosso minimamente ma se fossi stata una persona più fragile? E poi, si stava parlando proprio di quello...".