Benedetta Caretta e Marta incantano con "My Heart Will Go On", tutti 10

La puntata di "Io Canto Generation" dopo le prime due esibizioni con buoni voti si accende improvvisamente grazie al duetto da brividi di Benedetta Caretta con la giovanissima Marta Viola. La ragazza 14enne non sente minimamente l'emozione e regala un'interpretazione magistrale di "My heart will go on", uno dei brani più iconici della storia di musica e cinema con il film "Titanic". Un'esibizione che porta istantaneamente tutta la giuria ed il pubblico in sala ad alzarsi in piedi con una standing ovation da brividi.

Benedetta Caretta e Marta Viola incantano, standing ovation e tutti 10

Immediatamente è evidente che ci troviamo davanti fino a questo momento all'esibizione più bella della serata per distacco, sia Benedetta Caretta che la giovanissima concorrente arrivano splendidamente sulle note più alte. Sembra una performance da professionista ed è la prima volta che anche Michelle Hunziker e Amendola più stretti di voto non possono far altro che dare 10. Orietta Berti addirittura commenta: "Non si può dare altro". Davvero una performance incredibile, che ha avuto una forte ripercussione anche sui social.

Le reazioni sui social: "Brividi"

Il pubblico da casa ha subito eletto Marta e Benedetta come loro beniamini: "Canzone da brividi", soffermandosi poi sulle differenze con The Voice Kids "Qui è tutta un'altra cosa". Molti sono anche i commenti positivi per Benedetta Caretta, infatti c'è il ricordo della sua vittoria nel 2010. Sono passati 13 anni ma il pubblico non l'ha dimenticata: "Che emozioni rivederla sul palco come coach". Poi c’è chi commenta sottolineando un aspetto fondamentale del programma: “Questi ragazzi si esibiscono con un’orchestra dal vivo”. Alcuni però spiegano: “Bravissime, ma forse grazie al talento della Caretta” Questa esibizione sarà difficilmente pareggiabile questa sera, le due hanno davvero regalato della grande musica. Un ritorno straordinario per Benedetta Caretta per un'operazione nostalgia riuscita.