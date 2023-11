Tale e Quale, finale da chapeau per Ilaria Mongiovì e la sua Mariah Carey

Ilaria Mongiovì non ha vinto il Tale e Quale Show di questa edizione, ma ha dimostrato ampiamente le sue straordinarie qualità interpretative. Non che ce ne fosse bisogno per un’artista in grado di portare sui palchi più prestigiosi Esmeralda in “Notre Dame De Paris”. Il suo percorso è stato pieno di sorprese e grandi interpretazioni, che l’hanno fatta apprezzare al grande pubblico. Dopo una Liza Minelli messa al primo posto dalla giuria stavolta il delirio è per la regina della musica Mariah Carey.

Tale e Quale Show che ovazione per Ilaria Mongiovì, le lodi della Goggi

Ilaria Mongiovì non stecca mai nella sua difficile esibizione di “Without You” di Mariah Carey, da molti considerata la più grande voce femminile della musica italiana. Da sottolineare come la sua esibizione sia arrivata con un’artista scelta da lei, come d’altronde per tutti i finalisti del torneo. La standing ovation del pubblico è stata seguita dalle lodi della presidente di giuria Loretta Goggi: “Non posso far altro che dare 5 chapeau”. Arrivano persino parole al miele dal terribile Cristiano Malgioglio: “Mi hai sorpreso, io avevo fatto il testo in italiano di questa canzone e due cantanti italiane non sono riuscite a cantarla. Mi è piaciuta molto la tua estensione, sei stata un po’ calante ma molto gradevole”.

Ilaria Mongiovì e una carriera nel musical, ma l’inizio è stato in tv

La splendida Ilaria Mongiovì come detto è una delle più grandi interpreti di musical italiano, ma in realtà la sua carriera è iniziata proprio in tv e su un palco dove la padrona di casa era Antonella Clerici. L’artista era tra i bambini protagonisti di “Ti lascio un canzone”, aveva solo 15 anni in quel lontano 2008 ma il suo talento era già chiaro a tutti. La partecipazione nel 2022 a Notre Dame De Paris è stata la sua naturale consacrazione, ora vedremo se le si apriranno nuovamente le porte della tv.