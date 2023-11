Tale e Quale Show - Il Torneo riassunto: vincitore e cosa è successo

Tale e Quale Show dopo aver incoronato Luca Gaudiano come vincitore dell’edizione 2023 con Il Torneo di questa sera celebra il talento di Ilaria Mongiovì in una sfida resa particolare dalla possibilità dei concorrenti in gara di scegliere chi imitare. Se infatti nel programma regolare sono gli autori ad assegnare gli abbinamenti dando una settimana ai concorrenti per prepararsi stasera hanno potuto tirare fuori il meglio di loro, con straordinarie sorprese. Andiamo a rivivere però prima della gara due momenti che hanno segnato indelebilmente questa finale.

Tale e Quale Show Il Torneo riassunto, le sorprese di Maria De Filippi e Marco Masini

La gara non è stata l’unica emozione della serata di Tale e Quale Show, già colorata all’inizio con il vestito dai mille occhi di Cristiano Malgioglio. Proprio il paroliere è stato “complice” di uno dei momenti più emozionanti della puntata, la telefonata in diretta di Maria De Filippi che ha svelato all’amico Carlo Conti di non perdersi una puntata del programma. Oltre a lei c’è stato anche un ospite vip in carne e ossa, infatti il palco ha ospitato Marco Masini che ha parlato del suo spettacolo insieme a Giorgio Panariello. Momenti di grande divertimento, prima di scoprire chi ha vinto questa finalissima dall’altissimo livello.

Cosa è successo e chi ha vinto la finalissima de Il Torneo

La gara ha visto diverse standing ovation da parte del pubblico, con la giuria che ha sin da subito fatto capire quali fossero gli artisti preferiti: unanime il plauso per Antonino, mentre Luca Gaudiano e Ilaria Mongiovì hanno incantato tutti tranne Cristiano Malgioglio che se l’è cavata bollandoli come “gradevoli”. Un plauso speciale va però fatto a Valentina Persia che con un trucco e un’esibizione straordinaria fa rivivere Pierangelo Bertoli. Andiamo a scoprire la classifica completa della finalissima, con l’interprete di “Notre Dame De Paris” che con 80 punti a 77 trionfa sull’ex vincitore di Amici.