Tale e Quale delirio trash con gli Abba di Cirilli e Paolantoni, con loro Parietti e Marini

Uno dei momenti più deliranti della finale di Tale e Quale Show è stato sicuramente quello in cui Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli hanno provato a portare al meglio sul palcoscenico gli Abba. Ad accompagnarli in questa autentica impresa titanica ci sono stati due delle dive preferite dal pubblico, Alba Parietti e Valeria Marini.

Tale e Quale non proprio, delirio trash per gli Abba

Gli Abba di Cirilli Paolantoni Parietti Marini il trash che adoriamo ????#taleequaleshow pic.twitter.com/1SubFytzJa — Ma Dai (@davidsdvd1) November 10, 2023

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si esibiscono in una performance da brividi, ma mai come nella declinazione negativa del termine. Se è vero che la loro esibizione insieme a Valeria Marini e Alba Parietta di “Mamma Mia” porta il pubblico a una standing ovation per il divertimento offerto è altresì vero che il cuore di Cristiano Malgioglio ha rischiato di fermarsi, anche se alla fine si è sciolto un pochino anche lui.

Le reazioni della giuria, Malgioglio sconvolto

Cristiano Malgioglio è un mix tra divertimento e commozione dopo aver ascoltato questa esibizione: "Carlo ho i guanti ti prego aprimi la bottiglietta d’acqua che mi devo riprendere. Dopo questa esibizione non so cosa mi possa capitare di peggio. Alba e Valeria sono state la mia gioia, sono state partecipi di questo grande successo. Ascoltare quelle due campane stonate mi ha sconvolto”, poi però un po’ si scioglie “Questo è uno show ragazzi c’è divertimento. Il nome è come distruggere gli Abba”. Loretta Goggi sceglie di soffermarsi sul lato divertente della vicenda : “Grazie per aver partecipato a questa proposizione”, riferendosi a Valeria e Alba mentre Giorgio Panariello va anche oltre “Io cerco di interpretare il pensiero della gente a casa, questi si chiederanno perché devono dare tutti questi soldi del canone Rai. A Cirilli manca pure un pezzo di baffio”.