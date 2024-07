RaiNews 24 non apre con le elezioni in Francia, giornalisti indignati: "Toccato il fondo"

Un risultato sorprendente in Francia quello di NFP. La vittoria della sinistra alle elezioni legislative - che ha scongiurato il 'pericolo' Le Pen e relegato Macron al secondo posto - sta rimbalzando su tv, giornali e siti di tutto il mondo. Per RaiNews 24, però, non è stata la notizia di apertura nell'edizione delle 22, quando erano da poco usciti i risultati.

Una scelta che ha fatto sobbalzare il cdr della testata Rai, che ha subito diramato una dura nota stampa. "La sera dei risultati del voto in Francia, mentre gli altri canali di informazione sono in diretta no-stop, il canale all news del servizio pubblico decide di aprire alle 22 sul festival Città Identitarie, ideato da Edoardo Sylos Labini" si legge. Le parole sono pesantissime: "RaiNews 24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo, mai aveva abdicato così alla sua missione informativa in occasione di un appuntamento elettorale così importante".

L'attacco è verso il direttore Paolo Petrecca: "Un tempo la nostra testata metteva in campo tutte le risorse per garantire un servizio impeccabile all'utenza, in occasioni simili. Chiediamo al direttore come sia possibile prevedere un approfondimento diverso quando tutte le tv del Continente hanno gli occhi puntati sulle elezioni d'Oltralpe. Verrebbe da pensare che alla débâcle della destra il direttore preferisca non dedicare troppo spazio. Petrecca ritiene opportuno, in una serata come questa, dare spazio a un evento non scevro da interessi e legami personali. Una scelta che qualifica la deriva che ha preso da tempo la testata e per la quale ci sentiamo indignati".