"Samuel Peron lascia Ballando con le Stelle". Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, lo storico ballerino di Ballando, ormai noto al pubblico di Rai1 non solo per le sue doti nella danza ma anche per la sua simpatia, muoverà "i suoi ultimi passi sul palco" del talent condotto da Milly Carlucci. A svelare questo scoop, fresco di giornata, è il sito DavideMaggio.it che ha annunciato l'uscita di scena del ballerino professionista e volto noto dello show dove Milly Carlucci fa ballare vip e volti noti del mondo dello spettacolo.

Dopo Raimondo Todaro, Simone di Pasquale e Sara di Vaira, anche Samuel, uno dei ballerini più longevi del programma dedicato alla danza latinoamericana, sta per lasciare Ballando con le Stelle e, secondo le voci di corridoio, lo farà proprio questa sera, nell'ultima puntata dello show di Rai1 che eleggerà il vincitore o la vincitrice di questa edizione di Ballando. E tra i papabili vincitori di questa edizione di Ballando con le Stelle 2023, c'è proprio Samuel in coppia con una delle favorite alla vittoria, Simona Ventura.

Samuel, 41enne e ballerino fin da quando aveva solo 4 anni, in tutte le edizioni di Ballando con le Stelle ha vinto una sola volta, nel 2007, insieme a Maria Elena Vandone. Tra le sue partner più memorabili, però, ricordiamo Anna Oxa, Sabrina Salerno e la più recente e amatissima dal pubblico, Iva Zanicchi che lo ha reso partecipe di esibizioni che resteranno per sempre nella storia del programma.