Morte Sandra Milo, i funerali e la camera ardente

I funerali di Sandra Milo si svolgeranno mercoledì alle 12 gennaio nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma, città in cui l'attrice ha vissuto ed è morta a 90 anni nella mattinata di lunedì 29 gennaio 2024. A partire dalle 10 di oggi, martedì 30 gennaio, sarà possibile dare l'ultimo saluto all'attrice in Campidoglio dove sarà ospitata la camera ardente.

L'addio dei figli e del mondo dello spettacolo

"Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady" hanno scritto i figli di Sandra Milo, Debora, Ciro e Azzurra nel post che ha annunciato la scomparsa dell'amata mamma. A lei in queste ore stanno arrivando numerosi messaggi d'affetto da parte degli amici del mondo dello spettacolo, ma anche della gente comune affascinata dalla sua simpatia e genuina sincerità. "Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene. Vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli", ha scritto, tra gli altri, Simona Ventura rivolgendo un pensiero diretto agli adorati figli che le sono stati accanto negli ultimi istanti, proprio come aveva espressamente desiderato lei.