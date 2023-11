Selvaggia Lucarelli vince in tribunale, condannato Luigi Favoloso

"Aveva esibito una maglietta con una frase sessista rivolta a me nella casa del Grande fratello. Il processo è durato 5 anni ma alla fine oggi Luigi Favoloso è stato condannato in sede penale con risarcimento danni da quantificare in sede civile": così Selvaggia Lucarelli ha condiviso su X la novità riguardante l'esito della battaglia legale contro l'ex concorrente del reality di Canale 5 che nell'edizione del 2018 aveva indossato una maglietta con scritto "Selvaggia Su**". "Il gentiluomo aveva provato a sfangarsela affermando che quella “Selvaggia” non ero io, ma è stato smentito dai testimoni", ha concluso l'opinionista attualmente in tv come giurata di Ballando con le stelle.

Lucarelli-Favoloso, cos'è successo al GF 2018

Nel 2018 Selvaggia Lucarelli aveva commentato quanto accaduto nella casa del Grande Fratello da cui Luigi Favoloso era stato espulso per aver indossato di notte una maglietta con una scritta sessista. "Qualche giorno fa un personaggio della casa del gf, alle 4 del mattino, ha protestato con chi non gli dava le sigarette infilandosi una maglietta su cui aveva scritto col rossetto "Selvaggia su*a", aveva raccontato Lucarelli su Facebook, ribadendo di aver già diffidato tramite avvocato l'uomo "per atteggiamenti dal sapore vagamente minatorio e calunnie sul conto di persone che mi sono vicine". Qualche tempo dopo, il caso della maglietta era stato riaperto quando Favoloso, commentando quanto scritto da Lucarelli sul matrimonio dei Ferragnez, aveva riportato "Poi uno scrive sulle magliette e sbaglia", frase che aveva suscitato la replica di Lucarelli: "Ottima integrazione per la polizia che sta indagando. Grazie".