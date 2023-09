Serena Bortone rivela come ha (davvero) reagito alla chiusura di Oggi è un altro giorno

È durata sei anni l'esperienza di Serena Bortone alla guida di Oggi è un altro giorno. Il programma di Rai 1 ha chiuso i battenti a giugno e, al suo posto, nella stessa fascia pomeridiana va in onda adesso il nuovo show condotto da Caterina Balivo La volta buona. Un commento sulla fine di un'avventura professionale che le ha portato grande popolarità e successo, la giornalista lo ha rilasciato oggi a Vanity Fair, in un'intervista che racconta della chiusura di una parentesi importante, ma anche dell'entusiasmo di riaprirne un'altra: Che sarà..., infatti, si intitola il suo nuovo programma di Rai 3 che la vedrà protagonista nel fine settimana per tutta la stagione.

Oggi è un altro giorno resta comunque un tassello importante nella carriera di Serena Bortone. Se è dispiaciuta per la chiusura? "Non sempre si sceglie quello che si fa, in un'azienda", dice la conduttrice, "Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto". Grande per lei l'affetto del pubblico alla notizia della cancellazione del programma: "Anche per strada mi fermano: sono un po' disorientati. Ma mi rivedranno", aggiunge ancora Bortone ribadendo la scelta di tornare a Rai3 per coprire gli spazi lasciati da Fabio Fazio e Massimo Gramellini. "L'azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra".

Il bilancio su Oggi è un altro giorno resta comunque ottimo: "Quando sono arrivata avevo l'obiettivo di cambiare un po' il linguaggio di quella fascia di Rai 1, portare non solo intrattenimento, ma anche cultura a un pubblico popolare, diverso da quello di Rai 3, dove sono cresciuta (...) Tradizionalmente c'è intrattenimento, grandi personaggi di cinema e tv, perché si arriva dopo i telegiornali, e le persone sono già informate. Era la fascia più difficile di Rai 1, il maggiore risultato raggiunto era il 12% di share negli ultimi dieci anni".

Quanto alle possibili ragioni sottese alla chiusura del programma, Serena Bortone assicura di non aver "mai ricevuto input dall'alto per cambiare gli ospiti, che sono sempre stati plurali. Mi hanno messo in un'altra collocazione, è una scelta editoriale, ma sanno chi sono e che televisione faccio, non mi aspetto paletti neanche ora". E sugli ascolti che hanno raggiunto il 16% e non sono bastati al rinnovo: "Sono certa che il nuovo direttore del day time presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli", afferma.

Il nuovo programma di Serena Bortone

Infine, sul suo nuovo programma Che sarà..., Serena Bortone confida uno stato d'animo pronto a esprimersi anche in questa avventura: "Andiamo in onda sabato, e domenica prima di Report. La prendo altissima: avendo una passione per il ’700 e Le relazioni pericolose, adoro una storica, Benedetta Craveri, che ha scritto La civiltà della conversazione per Adelphi. In un’altra vita forse ero Madame de Staël, che radunava le migliori teste dell’epoca. In piccolissimo, il mio programma vuole essere un luogo in cui si ragiona di contemporaneità con l’idea progressista di far avanzare il pensiero. Mio padre diceva: “Mi raccomando che la tua vita sia feconda per gli altri”".

In Che sarà Serena Bortone assicura poi che non mancheranno momenti leggeri: "Avremo comici, per uno sguardo ironico sulla realtà, e poi interviste a grandi personaggi. Con uno sguardo più orientato al futuro che alla nostalgia".