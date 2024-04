Stefano De Martino e Marcello Sacchetta ex "Amici": "Non risponde più al telefono"

Entrambi ballerini, entrambi conduttori dello stesso programma: la striscia pomeridiana di Amici di Maria De Filippi. Loro sono Marcello Sacchetta (napoletano, classe 1983) e Stefano De Martino (napoletano anche lui, classe 1989). Dal 2015 al 2018 hanno condotto il pomeridiano di Amici, non quello della domenica pomeriggio logicamente, ma la striscia quotidiana e i casting che andavano in onda all'epoca su Real Time. I due, già ballerini professionisti del programma, si erano misurati in questa nuova veste di conduttori. Colleghi sì, ma anche amici, letteralmente. Eppure pare che le cose siano cambiate. Cos'è accaduto? Ecco le parole di Marcello Sacchetta.

Lo sfogo di Marcello Sacchetta: "Stefano non risponde più"

Durante la giornata di ieri, martedì 23 aprile, Marcello Sacchetta ha lanciato un box domande sul proprio profilo Instagram dov'è seguito da 618.000 persone. Tra le domande arrivate anche quella sull'ex marito di Belen Rodriguez: "Sei ancora amico con lui?". Quindi Sacchetta ha risposto: "Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò".

Le frasi su Emma, Elena D'Amario e Paolo Ciavarro

Stessi quesiti (o molto simili) anche su Emma Marrone, Elena D'Amario e Paolo Ciavarro. Su di loro, Marcello Sacchetta ha risposto, rispettivamente: "Emma è una vera guerriera, la stimo molto artisticamente e umanamente. A Napoli si dice che ten e pall che le fummn'a sott!. Elena? Con lei siamo come fratelli. Anche se non ti ci senti da tempo, è come essersi visti 2 minuti prima". Infine su Paolo Ciavarro ha spiegato: "Siamo amici. Ci siamo visti un mesetto fa. Siamo rimasti in contatto ma tra lavoro e famiglie facciamo fatica a frequentarci come prima". Infine un desiderio, che riguarda Amici, il programma di Canale 5. "Come ballerino ho già dato - ha scritto Sacchetta -. Ora è giusto dare spazio ai giovani. Tornerei in altre vesti, volentieri".