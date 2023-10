Tale e Quale Cirilli e Paolantoni da applausi insieme a Massimo Lopez: è standing ovation

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni fino a questo momento sono saldamento all’ultimo posto di Tale e Quale Show, anche se questa sera sarà molto difficile relegarli in fondo alla classifica. La loro scelta di puntare sul sicuro invitando Massimo Lopez per l’esibizione di Franco, Ciccio e Domenico Modugno è stata la migliore possibile dato che il grande attore ha fatto saltare in piedi tutto lo studio.

Tale e Quale per davvero, che esibizione di Cirilli e Paolantoni con Massimo Lopez

Che emozione poter rivivere un trio come quello di Modugno, Franco e Ciccio! ??? Grazie a Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Massimo Lopez#taleequaleshow pic.twitter.com/VWALB6OyaZ — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 13, 2023

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni scelgono dunque il grande attore e doppiatore Massimo Lopez, uno degli artisti più poliedrici del nostro paese che già partecipò con grandi risultati a Tale e Quale in passato. Proprio nella sua esperienza regalò uno dei migliori Domenico Modugno e proprio per questo ha dato la sua disponibilità a riproporlo ne “Tre briganti e tre somari”. Un’esibizione che ha lasciato senza parole il pubblico che ha urlato bravi anche ai due artisti ripetenti che hanno eseguito alla perfezione la parte parlata e recitata.

Giuria concorde, anche Malgioglio non può affossarli

Tutta la giuria ha accolto con grandi applausi l’esibizione del trio, con Loretta Goggi che ha ricordato proprio di quando Massimo Lopez gareggiava a Tale e Quale: “Non avevo dubbi sulla tua prova, ma anche loro due sono stati straordinari in quella mitraglia di parole”, con Panariello a confermare “Io pensavo che Massimo avrebbe toccato a causa di questi due il punto più basso della sua carriera, invece ha tirato fuori il meglio da loro che sono stati grandi attori in questo pezzo”. Simpaticissima la gag di Massimo Lopez che imita la voce di Malgioglio tra gli applausi per quella che è stata senza dubbio l’esibizione più sorprendente della serata. I due puntano decisamente alle zone alte della classifica settimanale.