Tale e Quale Show classifica quarta puntata vincono Rotolo e Gaudiano, le prossime imitazioni

Tale e Quale Show è tornato con la sua quarta puntata e la classifica è stata davvero sorprendente. Da segnalare subito che Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni non si sono classificati ultimi, sfruttando la splendida performance con loro di Massimo Lopez tanto da essere stati indicati come primi da Malgioglio tra l’ovazione generale. Una settimana che ha ribadito la grande bravura di Luca Gaudiano, trionfatore con un Al Bano perfetto che ha spinto tutto il pubblico ad alzarsi in piedi ma anche la grande sorpresa di Jasmine Rotolo ex aqua con la sua Macy Gray. Nota di merito anche per Ilaria Mongiovì con Arisa, terza e preferita da casa.

Tale e Quale Show classifica completa quarta puntata

A seguire trovate la classifica completa della quarta puntata di Tale e Quale Show stabilita dai voti dati dai concorrenti con i 5 punti di ognuno di loro, combinati con quelli della giuria e con il bonus social del pubblico. Risultati davvero sorprendenti.

1-Jasmine Rotolo (Macy Gray)

1-Gaudiano (Al Bano)

3- Ilaria Mongiovì (Arisa)

4- Ginevra Lamborghini (Miley Cyrus)

5- Lorenzo Licitra (Adam Levine)

6- Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni + Massimo Lopez (Modugno, Franco e Ciccio)

7- Scialpi (Boy George)

8- Jo Squillo (Raffaella Carrà)

9- Alex Belli (Stash dei The Kolors)

10- Pamela Prati (Rosanna Fratello)

11- Maria Teresa Ruta (Heather Parisi)

Le imitazioni della prossima settimana

Carlo Conti ha annunciato gli accoppiamenti che vedremo nella prossima puntata di Tale e Quale Show del 20 ottobre