Tale e Quale Show terza puntata Scialpi vince la classifica, le prossime imitazioni

Tale e Quale Show ha regalato una serata di grande intrattenimento anche con la terza puntata, con una classifica finale molto tirata. Le esibizioni di questa sera hanno colpito il pubblico soprattutto con uno straordinario Lorenzo Licitra nei panni di Diodato primo per la giuria, ma anche un sorprendente Scialpi in quelli di Domenico Modugno nel suo toccante omaggio di “Nel Blu Dipinto di Blu” preferito tra l'altro tra gli altri concorrenti che lo spingono ad una vittoria impronosticabile. Sempre splendido anche Luca Gaudiano nella difficile prova di Lewis Capaldi che chiude ancora sul podio.

A seguire trovate la classifica finale della puntata data dai voti della giuria, i punti bonus degli stessi concorrenti e dai preferiti del pubblico da casa che ha votato con le card sui social.

? “Volare oh, oh

Cantare oh, oh

Nel blu dipinto di blu”

Come non commuoverci con un’esibizione come questa? ?? @scialpi interpreta Domenico Modugno a #taleequaleshow pic.twitter.com/5YeHbdv8EH