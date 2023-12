Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Nelle anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio 2024 si fa riferimento alle tensioni tra Viola e Eugenio, alla storia tra Samuel e Micaela, ai tentativi di Diego di mettersi sulle tracce di Ida bloccata in Polonia, ma non solo. Di seguito tutti i dettagli sugli episodi della soap di Rai 3 in onda nella prima settimana del nuovo anno, come sempre alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 1° al 5 gennaio 2024

Tanti colpi di scena nell'ultimo giorno dell'anno a Palazzo Palladini. Guido sarà alle prese con nuovi litigi tra casa Altieri e Cerruti ma anche sconvolgenti sorprese arrivano per Sasà, Samuel e Speranza, quest'ultima intenzionata a prendere una decisione senza avvisare il padre. Intanto la relazione tra Samuel e Micaela sembra proseguire senza imprevisti.

Raffaele è sempre più in pensiero per la tensione che si è creata tra Eugenio e Viola, soprattutto perché a farne le spese è il piccolo Antonio. Sconvolta dalla scoperta che il bambino sapeva già tutto di lei e Damiano, Viola è convinta che l'unica soluzione al grosso guaio sia parlare al bimbo insieme ad Eugenio. Antonio però si mostra molto duro verso la madre. Clara si trova bloccata a un bivio: consentire ad Alberto di prendere Federico oppure no? Nella peggiore delle ipotesi, infatti, l'uomo potrebbe anche decidere di non riportare mai più il bimbo alla madre.

Iniziano i tentativi di Diego volti a mettersi in contatto con Ida, ignaro che la ragazza sia tenuta prigioniera dai suoi familiari in Polonia. Disperata e pronta a tutto pur di trovare una soluzione per fuggire dalla sua terra e tornare in Italia, per Ida l'impresa si rivela più complicata del previsto. Michele scopre che tra i fan di Micaela in radio c'è anche una persona che lui conosce molto bene. E per lui le sorprese non mancheranno.

Stasera e domani in TV