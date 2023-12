Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre 2023 raccontano dell'ansia di Roberto e Marina per la ripresa di Lara, della decisione lavorativa di Ornella, del rapporto che sta nascendo tra Ida e Diego. Questi e altri sono i dettagli che andranno in scena nelle prossime puntate della soap di Rai 3, in onda come sempre a partire dalle 20.55. Di seguito, tutte le anticipazioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'11 al 15 dicembre 2023

Panico per Marina e Roberto ora che Lara ha riaperto gli occhi e potrebbe ricordare l'aggressione subita. Se le indagini arrivassero a Gabriella, infatti, sarebbe molto semplice capire che dietro al tentato omicidio si nascondono proprio i due coniugi. Ida è decisa ad affermare di essere la vera e unica madre di Tommaso e si fa sempre più vicina a Diego accrescendo i timori i Marina e Roberto.

Ornella, dopo aver salvato la vita a don Raimondo, non sembra voler cambiare idea sul suo futuro lavorativo e nemmeno Viola e Raffaele riescono a convincerla del contrario: è decisa a fare domanda per il suo pensionamento.

La nuova decisione presa da Rossella di fare alcuni tagli sul suo matrimonio potrebbe creare nuove tensioni tra i suoi genitori. Silvia decide di sfogarsi con Giancarlo sul fatto che Michele non voglia contribuire alle spese del matrimonio di sua figlia. Rossella, dopo aver deciso di dare una mano sulle ambulanze, si scontra con Riccardo che non è d'accordo con la sua scelta, al contrario di Nunzio che la sostiene. E proprio Nunzio viene a scoprire che Michele sta attraversando delle difficoltà economiche che gli rendono difficile contribuire alle spese del matrimonio della figlia.

Samuel si prepara a prendere una decisione importante: sentendosi in colpa per il tradimento nei confronti di Speranza, il ragazzo si dice pronto a cambiare le cose. Speranza si illude che la sua relazione possa ancora salvarsi, mentre Mariella e Guido capiscono che è arrivato il momento di passare all'azione. Niko continua a lavorare da solo allo studio, credendo che l'assenza di Alberto sia giustificata dalle ricerche di Clara. La verità, tuttavia, è molto diversa.