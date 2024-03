Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Gli episodi della soap di Rai3 trasmessi da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2024 sono incentrate sul tanto atteso giorno del matrimonio di Rossella e Riccardo, ma anche sulla nuova convivenza di Alberto e Clara, sul rapporto tra Diego e Ida con Marina e Roberto, sulle vicende che coinvolgono Serena e Filippo, ma non solo. Di seguito tutti i dettagli sugli episodi in onda, come sempre, alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'11 al 15 marzo 2024

Alberto è sempre più convinto di avere Clara in pugno e di riconquistarla come un tempo. La ragazza, in realtà, è ancora assalita da forti dubbi sul suo futuro. Ma soprattutto un fatto in particolare potrebbe influire in maniera permanente sulla sua vita. Rosa è convinta che Clara ce l'abbia con lei e ignora che l'amica sia alle prese con una scoperta sconvolgente che la prepara a momenti davvero difficili da affrontare. Clara decide di andare a trovare Eduardo in carcere per aggiornarlo di persona delle novità sulla sua vita.

Grande sorpresa per Rossella quando i suoi amici organizzano per lei un inaspettato addio al celibato. Lasciandosi trasportare dalla serata, Rossella fa qualche brindisi di troppo, rischiando così di cedere a una tentazione a lungo repressa. Malgrado i turbamenti dettati dalla vicinanza di Nunzio, Rossella è del tutto presa dai preparativi del suo matrimonio: quel giorno arriva e la ragazza è pronta al grande passo.

Diego è pronto a dare una svolta alla propria vita, comunicandolo al padre. Ida, invece, continua a sentirsi sempre più in tensione rispetto alla convivenza in casa Ferri. Tuttavia, approfittando della sua serata libera, la donna trascorre alcune ore piacevoli al Vulcano in compagnia di Diego, scelta che non sarà vista positivamente da Marina e Roberto.

Dopo aver vissuto momenti di grande apprensione per Guido, Mariella si prepara adesso a vivere con maggiore tranquillità questa situazione ormai in discesa e decide di essere più premurosa e disponibile con il marito. Lui, però, sembra invece sempre più sofferente alle attenzioni della moglie. Manuela, sebbene ripeta a sé stessa che vada tutto bene, è davvero molto scossa dalla scoperta che Niko e Valeria siano tornati insieme.

Arriva il giorno stabilito per il nuovo appuntamento con lo psicologo: quando però Filippo e Serena provano a convincere la figlia ad andarci, ecco che scoprono che Irene utilizzava di nascosto il vecchio telefono della madre. La coppia si interroga quindi sul comportamento della figlia e su come avvisarla dei possibili rischi presenti sui social network e sul web in generale.