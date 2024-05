Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Nella settimana che va da lunedì 13 a venerdì 17 maggio la soap di Rai 3 prosegue tra indagini di Nicotera, la brutta esperienza di Rossella, la decisione di Clara che ha scelto il suo futuro con Eduardo, la sorte di Diana, i litigi di Roberto e Ida. Questi alcuni dei dettagli dei prossimi episodi, di seguito tutto ciò che c'è da sapere nelle puntate che, come sempre, andranno in onda alle 20.55 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024

Rossella è reduce del suo sequestro, una tragica esperienza che la spinge a dichiararsi a Nunzio alimentando però un forte senso di rancore in Riccardo. Tra i due scoppia un duro confronto placato solo grazie all’intervento di Ornella.

Clara si prepara ad entrare nel programma protezione testimoni insieme a Eduardo, ma non riesce ancora a trovare il coraggio per comunicarlo ad Alberto. Continuano le indagini di Nicotera sul mandante del tentato omicidio di Diana che si prepara ad uscire dal coma farmacologico. Un inaspettato collaboratore si dice disponibile ad aiutare Nicotera a Cimino sui recenti crimini registrati nel centro storico di Napoli, compresi quelli legati al clan camorristico di Torrente. Un gesto di Eugenio lo riavvicina a Viola, ma un imprevisto sconvolge ancora una volta tutto. Damiano comprende per la prima volta che Viola ed Eugenio rappresenteranno sempre una famiglia, nonostante tutto.

Il risveglio di Diana riempie di gioia il cuore di Nunzio, ma questo spinge Rossella a un nuovo confronto con Riccardo. In radio, intanto, Michele e Filippo ascoltano la testimonianza di un genitore che ha vissuto in prima persona la pericolosità dei social media sui propri giovani figli.

Proseguono intanto i litigi tra Ida e Roberto, tanto da spingere la prima a procedere per vie legali. Ferri, tuttavia, intuisce le sue mosse e fa di tutto per intralciarla nei suoi propositi. Non riuscendo nel suo intento, Ferri porterà a sfogare tutta la sua rabbia contro Raffaele. Un bizzarro fraintendimento alimenta sempre più la gelosia di Mariella verso Claudia: lei cerca di allontanarla dal marito che, però, sembra subire tutto il suo fascino.

